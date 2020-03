Több helyen is fákat ültetnek Hévízen

MÁV és Volán / 16 perce

Magyarországon a nagyszabású rendezvények elmaradnak, színházak, mozik zárva tartanak, illetve a sportesemények is zárt kapuk mögött zajlanak a koronavírus terjedésének megfékezése miatt. Továbbá a tömegközlekedést biztosító szolgáltatók, a MÁV és a Volánbusz is óvintézkedéseket vezetett be.