Tehetséggondozásban élen jár a nagykanizsai házaspár

A Batthyány-gimnázium pedagógus házaspárja, Alexa Péter és Alexa Mercédesz érdemelte ki az idén a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat, amit kiváló tehetséggondozó munkájukért vehettek át.

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 tavasza óta ad lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és határon túli pedagógusok elismerésére. A díj elnevezése a bonis bona discere, vagyis „jótól jót tanulni” latin mondásból származik.

Az országgyűlési határozattal indított, 2028-ig szóló Nemzeti Tehetség Program egyik célkitűzése, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a hazai és határon túli tehetséggondozó pedagógusokat és szakembereket, akik általános iskolákban, középiskolákban, szakiskolákban végzett munkájuk során kiemelkedően sokat tesznek a nemzet tehetségeinek kibontakoztatása érdekében.

Az elmúlt öt év verseny­eredményei alapján a történelem-földrajz szakos Alexa Pétert és feleségét, a földrajz-testnevelés szakos Alexa Mercédeszt ketten jelölték a díjra. Egyikük a kolléganőjük, a gimnázium kutatótanára, a másikuk pedig egy tanítványuk édesanyja. A felsorakoztatott eredmények ismeretében az elismerések odaítéléséről szakmai zsűri döntött.

Alexa Péter 21 éve tanít a Batthyány-gimnáziumban, de Alexa Mercédesz is már több mint húsz éve tagja a tantestületnek.

– Az alapfeladataim mellett mindig is fontosnak éreztem a tehetséggondozást – fogalmazott Alexa Péter. – Mivel a régió egyik legtekintélyesebb középiskolájában dolgozom, okos és szorgalmas gyerekek között, kötelességemnek érzem segíteni nekik a tehetségük kiteljesítésében. Ez elsősorban tanulmányi versenyeken és pályázatokon való részvételt jelent. Az elmúlt húsz évben sok szép eredményt értünk el közösen, s vittük messzire a gimnáziumunk jó hírét. A tehetséggondozás pluszenergiákkal tölt fel, ami segít abban, hogy a mindennapi feladataimat a lehető legjobban lássam el. Ezeken a felkészítő órákon, amelyek általában délutánonként, hétvégenként zajlanak, személyre szabott munka folyik, odafigyelve a tanulók egyéni igényeire és képességeire. Persze mindez jár némi extra munkabefektetéssel, ez viszont busásan megtérül, egyrészt az eredményekben, másrészt abban, hogy kölcsönösen olyan energiákat szabadítunk fel egymásban a diákokkal, amit újra és újra szeretnénk átélni. Élvezem azt, hogy nálam okosabb emberek között lehetek, és velük együtt valami pozitívat alkothatunk – nyilatkozta a pedagógus.

Ezek motiválják Alexa Mercédeszt is. A férjével gyakran dolgoznak együtt, és bár szakmai területen nem mindenben egyezik a véleményük, az évek során megtanulták, hogy miként készíthetik fel a leghatékonyabban a fiatalokat a kihívásokra. A módszereik pedig, úgy tűnik, beváltak, hiszen számos régi diák életének még ma is részei. Elmondták: voltak már esküvői tanúk is, sőt hamarosan keresztszülők lesznek.

– Emberileg ezek a visszacsatolások sokkal többet érnek, mint hogy valaki hányadik helyen végez, vagy milyen díjat vehet át – folytatták. – Az elismerés nemcsak a személyünknek szól, hanem az iskolának, az itt folyó tehetséggondozó munka elismerése. A diákok nélkül, és a minket segítő kollégák nélkül nem lenne sok értelme, s a díj sem lenne – mondta Alexa Mercédesz.