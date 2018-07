Szobrot is avattak a megújult gyenesdiási strandon

Átalakították és bővítették a gyenesdiási Lidóstrandot, melyet csütörtökön adtak át. Az ünnepségen felavatták a település hajdani emblematikus személye, Oppel Imre szobrát is.

Megújult beléptetőépület fogadja a gyenesi Lidóstrandra érkező vendégeket, akik néhány lépés után szembetalálkoznak Oppel Imre szobrával. Turi Török Tibor szobrász alkotása a nagyközség egykori jeles személyiségének, az 1883-ban született és 1968-ban elhunyt tanárnak, festőművésznek állít emléket, aki az alsógyenesi fürdő emblematikus alakja és gondnoka volt. Ő készítette az első napórát a strandon, melynek mintájára egy hasonló időmérő került a fogadóépületre. A strand felújítása közel közel másfél éves tervező munka után idén februárban kezdődött meg.

– A Magyar Turisztikai Ügynökség 30 millió forintos támogatását nyertük el, ennek dupláját még hozzátette az önkormányzat, s a strandi vállalkozók, így összességében közel 150 millió forintos beruházás valósult meg – adott információt Gál Lajos polgármester. A fejlesztésről szólva elmondta, hogy az önkormányzat beruházásban készült el a beléptetőkapu és webkamerás rendszert is kialakítottak. Új víz-és szennyvízvezetéket is kiépítettek. A bejárat közelében lévő új épületben mostantól egy strandcikkárus és egy fagyizó működik. A vendégeket a zöldterületen kívül napvitorlás föveny, a gyereket a területen több játék is csalogatja. A már másfél hektáros strand két részből áll, melyet egy vízzel teli természetes árok választ el. A fejlesztés során a meglévő híd mellé egy másikat is építettek, így már az árok felett mindkét oldalon át lehet kelni a túloldalra- ez a rész bővült a nádgyérítés révén. A gyerek vízi tanösvényen ismerkedhetnek a természettel, az élővilággal. Újként kialakítottak egy Kneipp-sétányt, valamint strandfoci és röplabdapályát is, s ugyancsak ezen az oldalon található egy vendéglátóhely. Megújult a strandi vizesblokk és a hátsó területre újként építettek egy másik illemhelyet is.

A szoboravató és strand-valamint szezonnyitó ünnepségen beszédet mondott Gál Lajos polgármester, a szervezet történetét és jelenét mutatta be a Gyenesdiási Fürdőegyesület elnöke, Kovács Miklós, Oppel Imrére emlékezett tanítványa Balla Ferenc, a szobor alkotásának folyamatát pedig Turi Török Tibor idézte fel.