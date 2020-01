Szakter Judit festőművész kiállítása a Sóbarlangban

Szakter Judit új képeit nézegetve eszembe jutott megismerkedésünk évekkel ezelőtti pillanata. Judit a lakhegyi önkormányzat egyik helyiségében gyönyörű virágokat rajzolt, festett. Mint megtudtam tőle, a lakhegyi mezők, hegyi kaszálók, őshonos virágait, növényeit örökítette meg olyan élethűen, mintha csak élőben láttam volna azokat. A rajzok, a kis festmények egy kiadványhoz készültek akkor, s Judit kertészként jól ismerte a növények világát. Most, a zalaegerszegi Eötvös utcai Sóbarlang Egészségközpontban nyílt kiállításán ismét olyan csendéletek láthatók, amelyek hasonlóak az akkori képekhez.

– Egy kicsit azért mások – mondja ő, amikor mindezt megemlítem: – új típusú csendélet kategóriával kísérletezek, ezek a képek a hagyományos csendéleteknek, amolyan általam kreált, realisztikus továbbgondolásai. Jórészüket színes ceruzákkal készítem, s a gyümölcsöket olyan aprólékosan dolgozom ki, mintha fotók volnának. Látható itt platánlevél, almák, asztal fehér abrosszal, rajta hagymával, de festettem üzenő falat, vagy új szakmámhoz, a vasúthoz kapcsolódóan, a pihenő kalauz asztalra való kirakodását is.

Judit az elmúlt években a vasúthoz pártolt, komoly szakiskolát végzett el, s most vezető jegyvizsgálóként dolgozik, szabadidejében pedig fest, gyarapítja ebbéli tudását. Mint mondja, a számomra úgy vélt „nem tudom megcsinálni” kategóriát addig tanulmányoztam, próbálgattam, amíg a „meg tudom csinálni” állapothoz nem értem mentálisan. Arra a kérdésre, hogy mindez miként történt, tömör a válasz:

– Saját magam képzem. A világ olyan ma, hogy bármit megtudhatok, megtanulhatok az internetről. Rengeteg videó, oktatóanyag van a világhálón, amit akár többször is megnézhetek. Ráadásul nem terelnek egy irányba, egy stílus felé. Nincsenek határok, nincsenek skatulyázások, szárnyalhat a gondolat – véli.

Az eredmények jó része pedig itt látható a falakon. A képek realisztikus, néhol hiperrealisztikus hajlással, esetenként 3D-s technológiával készültek. Judit feszített vászonra és különféle sűrűségű art papírokra főleg akrillal, lakkal, polychromos ceruzákkal dolgozik.

– Az egy-egy képre fordított idő 15-35 munkaóra. Az aprólékos kidolgozottság megköveteli a türelmet, odafigyelést. Jelenleg 21 képet állítottunk ki. Kedvelt a pipacsos sorozat. Néhány kép fluoreszkáló megoldással készült, ezeknek kellő megvilágításnál sejtelmes hatásuk van, ezért ezzel a megoldással a jövőben is szeretnék dolgozni. Számomra továbbra is fontos a természet és a vele szembeni alázatosságomat, tiszteletemet szeretném vászonra vinni az ecseteimmel. Látványos a villámlás megörökítése, de a pára, a köd, az árnyékok és fények játéka is vonz. Kedvencem az úgynevezett Tyndall jelenség megörökítése, ami fényszóródást jelent. Például amikor besugárzik a napfény a fák lombjai között, vagy amikor felhő takarja el a napot és kisugárzik a fény a felhők közül. Az egyik pipacsos képem is ilyen.

Új jelenség, hogy Judit vasutas élete „mint fertőző tényező” is megjelenik pár képen:

– Hát hogyne, hiszen egy egyszerű kalauz vagyok, aki hobbiból festeget! – mondja nevetve.

A január 10-i tárlatnyitást követően – amelyen nagyszámban voltak jelen Judit barátai, ismerősei, s a munkája iránt érdeklődők – a kiállítás a Sóbarlang nyitvatartási idejében 2020. január végéig látható.