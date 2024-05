Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK 103-59 (26-14, 25-11, 26-17, 26-17)

Szombathely, 2400 néző. Jv.: Földházi, Montgomery-Tóth C., Győrffy P.

Falco KC: Tanoh Dez 8/3, Pot 10/3, Benke 15/9, Tiby 6, Krivacevic 8. Csere: Keller Á., Perl 20/3, Pongó Ma. 10/6, Kovács B. 6/6, Jordano 14/12, Barac 3, Verasztó 3/3. Vezetőedző: Milos Konakov.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 7/3, Szalay 12/6, Paige 10, Ikpe 3/3, Tóth Á. 2. Csere: Ostojic 10, Ona Embo 2, Csátaljay, Keller I. 6/3, Németh Á. 2, Gyimes 5/3, Csuti. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Az elődöntős párharcban az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatott a Zalakerámia ZTE KK, hogy meghosszabbítsa a küzdelmet, de persze ehhez nyernie kellett volna a Falco KC vendégeként. Az első két mérkőzésen tapasztaltak alapján egy zalai siker már a hatalmas meglepetés kategóriájába tartozott volna. Ott is folytatták a csapatok, ahol kedden abbahagyták, amikor Egerszegen nyert a vasi együttes 25 ponttal. A Falco KC egy 8-0-s sorozattal nyitott, az egerszegiek érezhetően nehezen építették támadásaikat, a védekezésben is szellősebbek voltak, így gyorsan kialakult a két csapat között a tízpontos különbség (16-5). Hazai oldalon Perl Zoltán kötéssel a jobb könyökén is játékra jelentkezett, aki kedden csak pár percet játszott, hiszen megsérült. A vasiak megint elővették egyik fegyverüket, a hárompontosokat, és újra működött ez (26-14). A ZTE KK mindössze 18 százalékos hatékonysággal célzott, amin bőven volt javítani a folytatásban, de elmondható volt: nagyon nem ment ezen a napon az egerszegieknek. Sorra maradtak ki a távoli kísérleteik, a pálánk alatt meg nagy fölényben volt a Falco. A vasiak 36-18-ra léptek el, a hazai hangulatra pedig jellemző volt, hogy időkérésnél a lelátón egy csokor virággal köszöntötték egyik törzsszurkolójukat, Ilonka nénit a 89. születésnapja alkalmából. Egyébként remek gesztus volt, és még szólt Halász Judit örökzöld dala (Boldog, boldog születésnapot...), amikor folytatódott a játék, és boldog arcokat az első félidőben tényleg csak hazai oldalon lehetett felfedezni (51-25).

Érdemes volt a ZTE KK pályára visszatérő játékosait figyelni. Ona Embo és Keller Iván is a többiek előtt érkezett, és bőszen gyakorolták a hármasokat, hiszen nehezen volt megemészthető a gyenge dobószázalék, ami eddig cseppet sem volt jellemző a zalaiakra. A szünetig 17 százalék állt a ZTE KK neve mellett (1/14-es triplamutatóval). Talán már a legvérmesebb egerszegi drukkerek - akik most is ott voltak a lelátón - sem hittek benne, hogy lesz ebből feltámadás, hiszen ez a különbség ismét tetemes volt. Egy jobb második félidőben viszont még bízhatott a ZTE KK, hiszen a bronzmeccs még vár rá, és nem mindegy, miként, milyen utolsó emlékkel vág neki. A második félidőt még le kellett játszani, és ekkor már a hazaiak is többet hibáztak. A ZTE KK játéka egy kicsivel agresszívebb lett és pontosabb, de minden pályán lévő már tudta, hogy ezt a párharcot a Falco KC megnyerte, méghozzá 3-0-s összesítéssel. A pénteki mérkőzés nem nézett ki jól a zalaiak szempontjából, nincs ezen mit szépíteni. Az utolsó negyedben a zalaiak a kulcsjátékosaikat már pihentették, és így tettek a vasiak is.

A Zalakerámia ZTE KK mostantól készülhet a bronzmérkőzésre, ellenfele pedig az Alba Fehérvár-Szolnok párharcból érkezik, amely viszont még tart...

Milos Konakov: - Az első perctől jól játszottunk, megszereztük azt az előnyt, ami kellett. Kontrolláltuk a meccset onnantól. Sok buta faultot követtünk el, amiből büntetőket szerzett az ellenfél. A mérkőzés végeredményéből is látszik, hogy egy csapat volt a pályán, a Falco. Gratulálok a csapatnak, hiszen egy jó elődöntőt játszottunk, amiben végig koncentráltunk. Több idő lesz felkészülni a döntőre, hiszen most következik a lényeg.

Matthias Zollner: - Gratulálok a Falco csapatának, igazából a három meccs után nem kérdés, hogy megérdemelten jutott tovább. A mai mérkőzés után, és végig ebben a sorozatban azt éreztem, hogy analizálni kell a játékunkat. Vannak ötleteim, mi nem működött, de ezt még megtartom magamnak. Amit mutattunk, az nem a mi minőségünk. Ezen javítani kell, fel kell készülni a következő sorozatra. Pihenni kell és leginkább mentálisan kell összeszedni magunkat.