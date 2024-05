A kék-fehérek kellemes helyzetben vannak, hiszen a bennmaradásuk régóta biztos, az így felszabadult időt pedig a jövő építésére használják. Megírtuk a héten: további egy évre elkötelezte magát Zalába a nigériai Meshack Ubochioma, majd ugyanez megtörtént a hátvéd Oleksandr Safronovval is. Az ukrán játékos jó és megbízható teljesítménye miatt a klub vezetése úgy döntött, hogy aktiválja a „+1 év opciót”, ami a labdarúgó előző kontraktusában szerepelt.

Szombatra tétet és motivációt sem könnyű találni. A ZTE FC harcolhat még esetleg a jobb helyezésért – ha megfelelően alakulnak az eredmények, akár két hely előrelépés is benne lehet ebben, míg ellenkező esetben ennyit csúszhat is vissza a csapat. A kövesdiek viszont legfeljebb a méltó búcsúért küzdhetnek, ám ezen a téren nem sikeresek különösebben, hiszen utóbbi öt meccsüket (2-16-os gólkülönbséggel) elvesztették.

A borsodi csapatnak a tavasz folyamán mindössze egy győzelme és három döntetlenje van – utóbbiak közül az egyiket éppen Egerszegen érte el (1-1). A ZTE pedig a szezon első harmadában 2-1-re nyert Mezőkövesden – akkor a vendégek mindkét gólját Antonio Mance szerezte. A góllövőlista második helyén álló horvát támadó (15 találat) egy esetleges mai duplával igazán izgalmassá tehetné a ferencvárosi Varga Barnabással (19) szembeni gólkirályi versenyfutást.

Az NB I.-ben az ezüst- és a bronzéremért folyó harcban, valamint a „jobbik” kieső hely elkerülése érdekében vannak még izgalmak. Előbbi tekintetben a Paks (53 pont), a Fehérvár (50), a Puskás (46) és esetleg a Debrecen (45) érintett, míg az alsóházban a Kisvárda (28) elől az Újpest (34) menekül. A 31. forduló pénteken a Fehérvár–MTK meccsel kezdődik. A további program, szombat: Mezőkövesd–ZTE FC (13), Puskás AFC–Kisvárda (15.30), Újpest–DVTK (19.15). Vasárnap: Kecskemét–Paks (16), FTC–DVSC (18.30).