Sötét szerelésben Mance két kövesdi védő között. A ZTE házi gólkirálya tegnap nem tudott a kapuba találni

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Mezőkövesd Zsóry FC - ZTE FC 1-2 (1-0)

Mezőkövesd Városi Stadion. Jv.: Pillók (Huszár, Szalai).

Mezőkövesd: Kovácsik - Kállai (Kojnok, 83.), Szivacski, Beriasvili, Vajda - Bőle (Kartnitskij, 72.), Szolgai, Nagy G. - Kócs-Washburn (Drazsics, 58.), Cseri (Molnár, 58.) - Szalai (Pillár, 83.). Vezetőedző: Milan Milanovic.

ZTE: Dombó - Szendrei, Safronov, Evangelou, Medgyes (Kovács B., 92.) - Bedi, Sankovic - Kiss (Mim, 61.), Sajbán, Croizet (Németh, 61.) - Mance (Gruber, 92.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerző: Szalai (44.), Bedi (60.), Drazsics (87. - öngól).

Sárga lap: Kállai (51.), Cseri (57.), Evangelou (86.).

Az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott: egy jobb oldali beívelést Dombó éppen Kócs-Washburn elé ütött, akinek a lövése azonban elakadt a zalai kapusban. Pozitív megközelítéssel azt mondhatnánk, hogy türelmesen szőtte a támadásokat a két csapat: sok volt a rövid passz, mérsékelt a sebesség, illetve kevés a kockázatvállalás és a helyzet. Kapura tartó kísérlet nélkül teltek a percek az ivószünetig, majd hatalmas hazai hiba következett: a 27. percben Szivacski gyengén passzolt keresztbe a saját 16-osa előtt, Bedi csapott le a lehetőségre, aztán Mance elé került a labda, ő azonban nem volt elég határozott, így a kifutó kapus és a védők együttes erővel tisztáztak előle. Saját erőből nem nagyon ment a helyzetkialakítás a csapatoknak, egymás hibáira próbáltak reagálni, majd a 36. percben a játékvezető is beszállt az "ajándékozásba" egy a hazaiaknak megítélt, ígéretes szabadrúgással. A zalai védők joggal protestáltak a döntés ellen, Bőle pedig "igazságot tett" és gyatrán fölé tekert. A folytatásban Mance lövését tolta fölé a léc alól Kovácsik, de így leírva sokkal veszélyesebbnek tűnik ez a helyzet, mint a valóságban volt. A 44. percben Croizet indítani szeretett volna, de egyik lábával elrúgta a másik elől a labdát, így eladta azt. A Kövesd visszatámadott, Bőle lövését a gólvonalról kirúgta Szendrei, majd Dombó is labdához ért, de éppen Szalai elé továbbított, aki pedig az ötösről berúgta a hazaiak vezető gólját, 1-0. A meccs képének tökéletesen megfelelt, ahogy ez a találat megszületett...

Biztos nem az edzők elégedettségének szólt, hogy a szünetben nem történt csere egyik oldalon sem, az viszont nyilvánvaló volt, hogy a ZTE egy fokozattal feljebb kapcsolt és igyekezett kezdeményezni. Az 54. percben középről, 20 méterről Bedi lőtt távolról, a megpattanó labda hárításához pedig Kovácsiknak bravúrra volt szüksége. Az 58. percben Safronov a hazai kapuba fejelt, de a találatot les és lökés miatt érvénytelenítették. Ezen kívül hazai sárga lapok és cserék jelezték, hogy a ZTE aktívabb lett, majd jött a gól is. A 60. percben Bedi újra lövésre szánta el magát és a remekül eltalált labda 25 méterről a bal felsőbe vágódott, 1-1. A vendégeknek elég volt tehát negyed óra az egyenlítéshez, a hátra lévő időt tekintetbe véve pedig a fordítás is bőven benne volt ebben a meccsben. Ehelyett az iram ismét esett, a játék képe az első félidőhöz kezdett hasonlítani. A 71. percben bal oldali szöglet után Evangelou egyedül fejelhetett középen, az ötösről, ám nem találta el a kaput. A 79. percben ismét a ZTE legjobbja, Bedi hívta fel magára a figyelmet: harmadik átlövése a harmadik különféle végkifejletet hozta - a már verve vetődő Kovácsikot kikerülve a jobb kapufán csattant és a mezőnybe vágódott. A Mezőkövesd is próbálkozott, de hasonló közvetlen gólveszély kialakítására nem volt képes. Békés mederben csordogáltak az utolsó percek, majd a 87. percben jött Bedi és Drazsics: az egerszegi középpályás jobb oldali szögletébe a kövesdi csatár csúsztatott bele vétkes könnyelműséggel és a labdát a kapus már csak a gólvonalon túl érte utol, 1-2. A papírformának megfelelő végeredmény született, mellyel eldőlt, hogy a borsodi együttes biztosan az utolsó helyen esik ki. A ZTE nem nyújtott emlékezetes alakítást, de ez is elég volt a három ponthoz.