- Végzik a művelődési ház külső homlokzatának színezését, valamint felújítják a párkányokat, a címert, a feliratokat, illetve a lépcső is kap új, modern kőszőnyeget. Emellett a belső térben a folyosó egy részén kicseréljük a járólapot, újrafestik a vizesblokkokat is - tájékoztatott Bedő Róbert, és arról is beszámolt, hogy a Magyar falu programban elnyertek 5,3 millió forintot, ebből a közös önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítését valósítják meg május végéig. - Adósak vagyunk még a Sóhajtások hídjának felújításával. Tavaly éppen a szüreti felvonulás után adta meg magát az építmény. Úgy döntöttünk a képviselő-testület tagjaival, hogy fém hidat építünk a régi helyére, de ehhez statikai méréseket kellett lefolytatni, hogy a pillérek elbírják-e az új építményt. Jelenleg ott tartunk, hogy készülnek a tervek, a szükséges engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, s reméljük, minél előbb neki tudunk állni a híd teljes felújításának. Tudjuk, érezzük, hogy hiányzik ez az átkelő a faluban, de a beruházás alapos előkészítést igényel, ami időbe telik.

A polgármester a felsorolt munkálatok mellett a legfontosabb célként azt fogalmazta meg, hogy zavartalanul működhessen a község és intézményei: a bölcsőde, óvoda, iskola, az egészségügyi intézmények.

-Ehhez szükség van megfelelő gazdálkodásra, források bevonására - magyarázta. - Nem szeretnénk olyan nagy beruházást végrehajtani, ami hosszabb távon komoly fenntartást igényel és nem biztos, hogy megtérül. Inkább az élhetőségre, a településen élők komfortérzetének növelésére helyezzük a hangsúlyt. Gondolok itt az utak és a járdák rendbe tételére, van még néhány felújításra váró szakasz. Hozzá kell tenni, hogy saját erőből nehéz ezeket megvalósítani a magas építési árak miatt, ezért szükség van olyan pályázati lehetőségekre, mint a faluprogram. Feladatunk még, hogy partnerek legyünk a helyi cégekkel, vállalkozásokkal, segítsük a fejlődésüket, illetve, hogy támogassuk a civil szervezeteinket, amelyek a kultúra, a sport és a szabadidő terén rengeteget hozzátesznek a közösségi élethez.

- Nehéz öt év áll mögöttünk, pandémiával, energiaválással kellett megküzdeni, ennek ellenére szép eredményeket értünk el pályázati és önerős felújításokkal: megújult a temetőkerítés, autóbusz-megálló és parkoló épült az egyik helyi céggel közös beruházásban, elkészült a kerékpárút, pályázaton gépeket vásároltunk, megújult a játszótér és mellette utak, járdák, köz- és egészségügyi intézmények is - zárta a polgármester.