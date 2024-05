Nagy volt a készülődés Söjtörön, hiszen gyakorlatilag egész napos program övezte a hónapok óta szervezett eseményt. A faluba érve már lehetett érezni, hogy valami "készül", hiszen parkolóhelyekhez irányító táblák és helyi polgárőrök fogadták a vendégeket. Senki sem tévedhetett el a haza bölcse, Deák Ferenc szülőfalujában, hogy megtalálja a Söjtör Deák Ferenc SE labdarúgó csapatának otthonát, a helyi futballpályát, ahova a magyar öregfiúk-válogatottat várták.

A program az eredetileg tervezetthez képest kissé csúszott, hiszen az az öregfiúknak volt még egy jelenése aznap, méghozzá Felsőrajkon, ahol szintén gálameccset játszott a Gellei Imre és Csank János irányította csapat. Így viszont bőven volt idő találkozni és beszélgetni a söjtöri ünnepségre érkező vendégekkel. Ott volt Szőcs János, korábbi szövetségi kapitány, a ZTE "örökös" mestere és jó volt látni, hogy a 92. életévét taposó Jani bácsi mennyire fitt és mennyire nagy tiszteletnek örvend. Egyébként ő a legidősebb magyar válogatott - játékost és kapitányt egybevetve - jelenleg.

Amikor Söjtör polgármesteréhez, Könyves Gáborhoz léptünk, a település vezetője érezhetően nagyon büszke volt erre a rendezvényükre.

-Ha Söjtör, akkor mindenkinek Deák Ferenc szülőfaluja ugrik be, de a sport területén egyáltalán nem élvezhettünk országos ismertséget - mondta el lapunknak Könyves Gábor. - Talán csak mostanáig, köszönhetően Márkus György sportkutatónak, aki kiderítette, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség egyik alapítója, Horváth Ferenc is Söjtör szülötte. Az ő születésének 150. évfordulójára készült el az emléktábla, amit most felavatunk és talán ezáltal egy kicsit már mi is felkerülünk a hazai sport térképére. A mai napot összekötöttük már a gyereknapi programokkal is és egyfajta sport és családi nap lett ez a szombat Söjtörön.

A magyar öregfiúk-válogatottat nagy szeretettel fogadják a söjtöriek

Fotó: Szekeres Péter

Még mielőtt megérkezett volna az öregfiúk válogatott, az öltöző és a rendkívül díszes emléktábla avatására került sor. Könyves Gábor úgy fogalmazott, hogy nagy megtiszteltetés a falu számára, hogy egy ilyen táblát helyezhetnek itt el és nagy öröm, hogy ez a rendezvény megvalósulhatott. Ezt követően Márkus György beszélt az erre már rendkívül népes közönség előtt Horváth Ferencről, felidézve, hogy a söjtöri évek után Egerszegen tanult, majd a húszas évei elején került a fővárosba. A Ferencváros labdarúgó szakosztályának lett az alapító tagja, majd társaival - mivel akkor már megérett az idő rá - elhatározták, hogy megalapítják az immár országos futballszövetséget is, ami 1901. januárjában megtörtént. Horváth Ferenc lett a Magyar Labdarúgó Szövetség első főtitkára és elnökhelyettese, ő vezette az első válogatott mérkőzésére a nemzeti csapatot Bécsbe az osztrákok ellen. Az FTC örökös tagjának is megválasztott sportvezető később a Nemzeti Sport főszerkesztője volt, és 1932-ben Budapesten hunyt el. Magyarországi leszármazottjai ma már nem élnek, dédunokái Németországban élnek, akik nem tudtak eljönni a szombati ünnepségre.

Ezt követően Horváth László, a Söjtör DFSE elnöke és Könyves Gábor közösen koszorúzták meg az emléktáblát, majd az FTC múzeumának helyettes vezetője, Vincze József szintén koszorút helyezett el a tábla alatt, ahogy az Öszetartozunk Szövetség titkára, Baksa József is. Ezt követően a korábbi ZTE labdarúgók, akiket meghívtak az ünnepségre vonultak a pályára. Ott volt - többek között - Soós István, Péter Zoltán, Kocsárdi Gergely, Kovács József, Czigány Csaba, Balázs Zsolt, Kámán Attila, Németh Tamás, Babati Ferenc, hogy csak néhányukat említsük név szerint.

Nemzeti 11 - állt a busz oldalán, ami egyszer csak leparkolt a futballpálya mellett és érkezett az öregfiúk-válogatott. A söjtöri publikum pedig olyan korábbi klasszisokat köszönthetett mint Király Gábor, Tököli Attila, Waltner Róbert, Pisont István. A helyi, vármegyei III. osztályban szereplő Söjtör csapatával megmérkőző válogatott végül 6-0-ra nyert a kétszer 20 perces találkozón, ami után közönségtalálkozó következett.