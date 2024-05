Nagylengyel–Technoroll Teskánd II 0–2 (0–0)

Nagylengyel. Jv.: Lebár D.

Nagylengyel: Fülöp – Babati (Sipos), Kocsis, Szekeres, Völler (Király), Vinkó, Dávid, Déri, Szalai, Halász, Illés. Edző: Izsán Tamás.

Teskánd II: Szemes – Gyarmati, Gecseg, Hrotkó (Belső), Ábrahám, Nagy M. (Egyed), Kovács M., Szabó B., Jandó, Czafit, Novák. Játékos-edző: Gecseg Ádám.

A mérkőzés első félidejében a nagylengyeli csapat több góllal is vezethetett volna, de kihasználatlanok maradtak a lehetőségek. Ez a második játékrészben megbosszulta magát, mikor a vendégek egy szép távoli lövéssel vezetést szereztek, majd egy szerencsétlen hazai öngól el is döntötte a három pont sorsát a Teskánd javára.

Gólszerzők: Egyed, Déri (öngól).

Jók: Illés, Dávid, ill. Szemes és az egész csapat.

Kiállítva: Kocsis (87., Nagylengyel).

Windoor-Páterdomb–Zalaware-Botfa 1–0 (0–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Táncos Sz.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Németh Be. (Pánczél), Viola, Gyenese (Csurgai B.), Méhes (Balázs), Tuboly, Pogacsics, Baksa, Major Á. (Kálmán), Csurgai D. Edző: Bencze Péter.

Botfa: Tóth Zs. – Németh Á., Sziráki, Odonics, Bangó, Fatér (Németh G.), Gaál (Szabó Z.), Sóska, Mavolo (Boczföldi), Kecskés, Mátyás. Edző: Nagy Péter.

Nagyon álmosan, langyosan kezdtek a csapatok. A Botfa jól megszervezett védekezésének ellenszerét nem találta a hazai csapat. Mavolo távoli kapufáján és Pogacsics nagy helyzetén kívül lepörgött az első félidő. A második játékrészben nagyobb sebességre kapcsolt a hazai csapat. A várva várt gól is megjött, Balázs Bence szögletét Gyenese bólintotta a kapuba. Hirtelen a vendégcsapatnak is sietős lett a meccs, de az eredmény már nem változott. Második félidei játékának köszönhetően a hazai csapat otthon tartotta az igen fontos három pontot.

Gólszerző: Gyenese.

Jók: Gyenese, Lóránt, Pogacsics, Tuboly, Viola, Major Á., ill. az egész csapat.

U19: Páterdomb–Botfa 1–1.

Kertigepvilag.hu-Böde–Keszthelyi Haladás 2–0 (2–0)

Böde. Jv.: Aczél L.

Böde: Kovács G. – Bodó (Horváth B.), Turi, Éder, Odonics, Lepár (Orbán), Flander, Nagy P., Kócza, Sebők, Kiss M. Edző: Szente Gábor.

Keszthely: Pintér – Marton, Horváth G., Király, Brassai, Páncsics, Fábián, Sebestyén, Molnár Cs., Pétervári, Pál. Edző: Horváth Gábor.

Gyenge színvonalú mérkőzésen a hazai csapat hozta a kötelezőt.

Gólszerzők: Sebők, Éder.

Jók: senki, ill. Pintér, Fábián.

U19: Böde–Keszthely 0–1.

Z-NET Telekom Becsehely–Zalaapáti 16–1 (6–0)

Becsehely. Jv.: Földszin A.

Becsehely: Iványi – Hácskó, Májer S., Nemes, Neuman (Török), Bölcz, Matyók, Takács (Vincze), Szakony, Balassa, Födő. Edző: Varga Péter.

Zalaapáti: Mándly Má. – Kubicsek, Ujláb, Mándly Ma., Besze, Juhász, Stellwag, Páli, Lutor, Fisli, Szokoli.

Edzőmeccs jellegű mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelt a hazaiak győzelme a sportszerű vendégekkel szemben.

Gólszerzők: Balassa (8), Matyók (2), Bölcz (2), Neuman, Szakony, Nemes, Török, ill. Kubicsek.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Cserszegtomaj–Bak 1–1 (1–0)

Cserszegtomaj. Jv.: Molnár K.

Cserszegtomaj: Fonnyadt – Cserép, Lénárd (Takács), Sándor, Tóth G. (Heberling), Kovács R., Szeles, Ács, dr. Belák, Kovács I., Horváth B. (Fekete). Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Bak: Timbókovics – Kovács P., Deák, Réczeg, Somodi (Edve), Bakos, Bohár, Mészáros, Fenyősi, Patona, Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Az első félidőben a hazai csapat lezárhatta volna a mérkőzést, de helyzeteit kihagyta. A második félidei teljesítményével azonban nem szolgált rá a győzelemre, így végül igazságos döntetlennel zárult a találkozó.

Gólszerzők: Sándor, ill. Réczeg.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Cserszegtomaj–Bak 2–2.