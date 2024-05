- Nagybakónak és kistérsége domborzati, geológiai és éghajlati szempontból is változatos hely, és ez a növényzetében is megmutatkozik - mondta Pőcze Zsolt. - Párás, hűvös szurdokvölgyeiben hegyvidéki fajokkal is találkozhatunk, míg meleg, száraz, déli dombhátain a szubmediterrán éghajlatot kedvelő növények is jól érzik magukat. A meszes­homokos talajú, nyílt gyepektől a hordalékos patakvölgyekben található, égerligetekkel tarkított mocsarakig sokféle élőhely megtalálható. Az elmúlt évtizedek azonban gyökeres változásokat hoztak.

Hozzátette: gyermekként Nagybakónak erdőit és mezőit járva növényhatározóval a kezében nap mint nap kincsekre lelt.

- Felsétálva a pince előtti gesztenyefához, réti margarétával, szurokszegfűvel és még számtalan vadvirággal tarkított rét fogadott - folytatta. - Azóta változtak a dolgok. A kaszálókat felváltották a rövidre nyírt pázsitok, az elhagyott telkeket ellepték az inváziós növények és elkezdtek beerdősödni. Változott a klíma is: a téli méteres havak elmaradtak, a nyári aszályok és más időjárási szélsőségek gyakoribbá váltak. Az emberi szemszögből lassan, ám evolúciós léptékben villámgyorsan változó környezet a természetközeli élőhelyek gyors pusztulásához, ritka, őshonos fajok eltűnéséhez vezetett Nagybakónakon is, ahogy az ország számos más vidékén. A korábban fajgazdag élőhelyek feldarabolódtak, beszűkültek, elszegényedtek. Egyes fajok apró gyepfoltokra szorultak vissza, és eltűnésükig már csak évek voltak hátra. A faluban senkire sem számíthattak. Valamit tenni kellett.

Pőcze Zsolt szerint kézenfekvő és szükséges volt egy helyi természetvédelmi szervezet megalakítása. Ezért többekkel összefogva 2018-­ban létrehozták a Völgyerdő Természetvédelmi Park Nonprofit Kft.-t. Úgy gondolták, egyrészt fontos a tényleges és hatékony cselekvés: a bajban lévő fajok azonnali segítése, például azzal, hogy építkezésekről kimentik ezeket, kezelésbe veszik a gyepeket, gazdagítják az elszegényedett élőhelyeket, madárodúkat telepítenek, vagy épp holtfát halmoznak fel az erdőkben.

- A másik oldalon pedig szeretnénk megismertetni a lakossággal, milyen értékek találhatók a környezetükben és hogyan őrizhetik meg azokat - folytatta lelkesen. - Ennek az ismeretterjesztő missziónak a részeként jelent meg a könyv. A kötet célja Nagybakónak és kistérsége csodálatos növényvilágának bemutatása. A mi felelősségünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy egy olyan bolygón éljünk, amely nemcsak nekünk, hanem minden földi életnek otthont ad. Szeretnénk megismertetni az emberekkel azokat a különleges növényeket, amelyek itt élnek velük, Nagybakónakon, mégis sokak számára eddig ismeretlenek maradtak, mert nehezen tűrik az ember által bolygatott környezetet, vagy szokatlan életmódjuk miatt a hétköznapokban ritkán találkozhatunk velük. Bemutatunk néhány olyan növényt is, amely településünkön gyakori, ugyanakkor országosan mégis ritkának számít, vagy éppen fordítva.

Kiemelte: az érdekes növényfajok mellett a kötetben foglalkoznak a védelmükhöz szükséges természetközeli gyepkezelési és erdőművelési lehetőségekkel is, és megpróbálják átadni a szemléletmódot, ami nemcsak hasznossá, hanem érdekessé is teszi az alkalmazásukat. A könyv egyes fejezeteinek megírásában és a szakmai lektorálásban nagyszerű szakemberek is részt vettek: dr. Korda Márton és Major Ferenc önkéntes, valamint Óvári Miklós orchideaszakértő szakmai segítséget nyújtott. Margot és Roland Spohn­ megengedte, hogy a vadvirágok lakóiról szóló, magával ragadó könyvük egyes részeit fordításban közzétegyék a kötetben.

- A művel egyúttal szeretnénk tisztelegni cégalapító tagunk, tanácsadónk és segítőnk, dr. Léder László genetikus mérnök, növénynemesítő emléke előtt, aki már nem érhette meg a könyv megjelenését.

Remélik, hogy ezzel a könyvvel is hozzájárulnak az emberek természettudatosságának fejlődéséhez, s sikerül közvetítenünk az értékközpontú gondolkodást, ami alapja az ember és a természet közös jövőjének.

A Völgyerdő Természetvédelmi Park saját forrásból és adományokból készült könyvéből minden nagybakónaki család kapott. Ezt követően pedig az internetes felületükön értékesítik a hiánypótló kiadványt.