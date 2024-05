Simon András, a bunkertúrák vezetője számolt be az újabb sikeres programról.

- Ismét rendkívül népszerű volt a program, több mint 100 embert érdekelt Lovászi múltjának felfedezése – kezdte. - Jó hangulatban járta végig a csapat a néhány kilométeres útvonalat. Külön öröm, hogy voltak visszatérő látogatók, ráadásul lengyel vendégek is csatlakoztak hozzánk, akik a fordítóprogram segítségével értették meg magukat, az elhangzottakat és ismerkedtek meg a helyszínekkel. Erre a mostani programra az eddigi hosszú bunkertúra útvonalát újragondoltuk, újabb helyszíneket néztünk meg az érdeklődőkkel; rengeteg újdonsággal egészült ki a program.

Olyan elemek színesítették a bejárást, mint a helytörténeti kisfilmek vetítése, tárlatvezetés a felújított légópincében.

- A túra forgószínpadszerűen zajlott, a több mint 100 részvevőt kisebb csoportokra osztottam, és egy-egy csapatot mindig más-más vezető kísért. Póka György, a Kerka-völgye Baráti Kör tagja a hármas tankállomáshoz vitte be a vendégeket, illetve sokat mesélt az egykor itt működő olajiparról. Jánosi Ferenc, a Kerka-völgye Baráti Kör elnöke beszélt a Hűség és hazaszeretet emlékműnél, elmesélte a helyi Mária-fa történetét, illetve a két- és hétszobás bunkerbe is elkísérte a vendégeket. Jómagam a légópincében tartottam tárlatvezetéseket, míg Rétyi Erzsébet nyugalmazott pedagógus a Vasfüggöny Múzeumban tartott előadásokat és vetítette a helytörténeti kisfilmeket. A visszajelzések azt igazolják, hogy jó ez a forgószínpados megoldás, hiszen kisebb csoportokra osztva jobban élvezhetőbbek az állomások, könnyebb így haladni és minden jobban hallható és látható. A túravezetők által elmondott tájékoztatók pedig kiegészítik egymást, így a túra végén a látogatók globális képet kaptak a településről.

A nap során folyamatosan működött a büfé, ahol italt fogyaszthattak a vendégek, illetve a nap végén frissen főtt babgulyás várta a túrázókat, köszönhetően a nyugdíjasklub tagjainak.