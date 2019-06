Sok-sok program várja az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján Zalában

Bőséges programmal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján szombaton a két megyei jogú városban.

A részletekről szerdán az egerszegi törvényszéken tartottak sajtótájékoztatót. Idén a Deák könyvtár a játékoknak szenteli a múzeumok éjszakáját, ahogy erről Tóth Renáta, az olvasószolgálat vezetője beszámolt. Fél öttől kézműves-foglalkozás, bábjáték és szélforgó készítése, régi játékok kiállítása, hanglemezek bemutatója, régi könyvek vására szerepel a kínálatban. Emellett lesz élő malom és Ki nevet végén? játék is a téren. A könyvtári rendezvény zárásakor tárja ki kapuját a törvényszék, ahol 18 órakor és 21.30-kor dr. Sorok Norbert tart tárlatvezetést. Kuriózumként lesz látható 20.30-tól a Hevesi színház művészeinek előadásában a Nekem nem imponál! című humoreszk, ami az alsólendvai bíróságon 1941-ben történt esetből íródott.

A törvényszék sajtószóvivője, dr. Vándor Virág felhívta a figyelmet, hogy a 25 perces előadás megtekintésére – a szűkös férőhely miatt – a regisztracio@zalaegerszegit. birosag.hu címen lehet jelentkezni. Emellett lesz mód fotózkodni korhű ruhákban, illetve a tárgyalóteremben. Szombaton a kanizsai járásbíróság is fogadja az érdeklődőket már fél öttől. Kezdésként kutyaiskolai bemutató, majd a Csingahegyi Művészműhely alkotásai lesznek láthatók, és bemutatják a bírósági távmeghallgatás működését is. Az egerszegi programhoz kapcsolódóan mód lesz a büntetés- végrehajtás kulisszatitkaival megismerkedni, ahogy erről Soós Zoltán, az intézet sajtószóvivője szólt. Megtekinthető lesz a rabomobil és egy börtöncella is, lesz mód szelfizésre, amihez rabruha is dukál.

A nagykanizsai járásbíróságon rabruhában lehet majd fotózkodni

A Göcseji Múzeum, mivel épülete felújításra vár, kirándulásra viszi közönségét. Idén Szombathely az országos rendezvény kiemelt helyszíne, az ottani attrakciókat keresik fel. A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban a program 18 órakor tárlatvezetéssel kezdődik, ami az estén négy alkalommal ismétlődik, 22 órától fejlámpával felszerelkezve. Emellett kincskeresés, társasjáték várja a gyerekeket, a szabadtéri retró filmvetítés nyolckor kezdődik.

A Thúry György Múzeum idei programja a Fényírók Nagykanizsán 1860–1930, a város és lakói a fotográfusok szemével című tárlathoz kapcsolódik. A központi helyszín mellett a Plakátházban interaktív tárlatvezetés, míg a Netta- Pannónia Vár utcai telephelyén a Kanizsa várról szóló kiállítás és kézműves-foglalkozás várja a családokat. A programok sorát 16 órakor a kincskereső kalandtúra nyitja. Ezzel egy időben kezdődik a Koros kamerák találkozója, ahová a régi, manuális fényképezőgépeket lehet elhozni. A folytatásban többek között dr. Bata Tímea, a Néprajzi Múzeum fényképtárának etnográfusa a családi fotók 1890–1940 között címmel tart előadást, majd bemutatkozik a Kanizsa Fotóklub.