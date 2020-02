Református lelkészkonferencia Trianon tragédiájáról, következményeiről

Trianon a témája a veszprémi és a pozsonyi református egyházmegye lelkészi konferenciájának. A háromnapos program előadásai nyilvánosak a városházán.

Péntekné Vizkelety Márta hévízi lelkipásztor elmondta, a református anyaszentegyház 100 éve, a trianoni tragédia óta szétszakítottságban él, így idén a konferencia témája nem is lehetett volna más, mint a diktátum hatása.

– Ez engem személyesen is érint, hiszen Komáromban születtem, az anyai nagyapám pedig a felvidéki Komárom melletti Hetényen, hozzátartozói közül sokan ma is ott élnek – fogalmazott a lelkész.

-Sokáig nagyon nehéz volt a rokonokkal találkozni, őket is meggyötörte, hogy elszakítottságban élnek.

– Trianon a mai napig átszövi a sorsokat gyülekezetünkben is – jelentette ki Péntekné Vizkelety Márta –, de a szétszakítottságban is egyek, magyarok vagyunk, egy az Istenünk, egy a hazánk.

Tegnap délelőtt dr. Somogyi Alfréd, a pozsonyi egyházmegye esperese tartott előadást. Lapunknak úgy fogalmazott: ha nincs Trianon, akkor ma nem létezne szlovákiai református keresztyén egyház sem. Ebben az esetben ugyanis megmaradtak volna a történelmi beágyazottság szerinti kerületek, de az 1920-as döntéssel kényszerhelyzet alakult ki, ami a ’18-ban létrejött Csehszlovákiában élő, zömében magyar reformátusokat önállósította, megszakítva a 400 éves történelmi hagyományt, a református egységet.

– Száz év távlatából azt látjuk, kicsit másokká lettünk – szögezte le az esperes. – Kényszerűségből kellett különválnunk, Csehszlovákiának ez volt a feltétele ahhoz, hogy elfogadja egyházunkat.

A hatalom annak idején megszabta, hogy a református lelkészek és tanítók tegyenek hűségesküt az államnak, amit 1925–26-ra elért – emlékeztetett dr. Somogyi Alfréd. És az is a követelések között szerepelt, hogy a keleti végeken alakítsanak ki egy szlovák egyházmegyét, ami végül csak 1994-ben történt meg.

A legfájóbb feltétel azonban az volt – folytatta a sort az esperes – hogy az ottani reformátusok szakítsanak meg minden kapcsolatot Magyarországgal. Ennek következményeként a közösség intézményrendszer nélkül maradt, akik pedig a Kárpát-medence teológiáin végeztek, nem léphettek a Felvidéken szolgálatba.

– A negyedik hatalmi követelés az volt, hogy alakuljon meg a csehszlovák református egyház – fejezte be a felsorolást dr. Somogyi Alfréd –, amivel az állam a maga létjogosultságát akarta igazolni. Nehéz időszakok voltak, pénzügyileg kiéheztették a reformátusságot, de száz évvel a történtek után nagy hálával állhatunk meg az Úristen színe előtt, és köszönetet mondhatunk neki, mert még vagyunk: magyarul tartjuk az istentiszteleteket, magyarul halljuk Isten igéjét, és magyarul is imádkozunk hozzá.