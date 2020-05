Pályáztak a Szent György-szobor környékének parkosítására Szentgyörgyvölgyön

Az építkezés időszakát immár a szépítkezés éve követi az őrségi településen. Az önkormányzat több olyan kisebb programot is indított, amely a komfortérzet javítását, a közterületek szépítését tűzte ki célul.

Ennek jegyében az elmúlt héten felújították a település II. világháborús hősi halottainak és polgári áldozatainak többfunkciós szolgáltatóközpont előtt található emlékművét, majd a környezetét is igyekeztek a kegyeleti emlékezéshez méltó állapotba hozni. A falu polgármestere, Varga Zsuzsanna a munkálatok kapcsán elmondta: eddig is igyekeztek odafigyelni a közterületek gondozására, ezúttal azonban prioritásként kezelik a közterületi szépítkezést.

– Eredetileg azt terveztük, hogy az 1991-ben emelt II. világháborús emlékmű talapzatát tisztíttatjuk le, de az anyagi kondíciók lehetővé tették a gránit felső rész felújítását, valamint a szárnyak közötti rések újrafugázását is – részletezte a polgármester. – Ha már az emlékmű megszépült, úgy tartottuk illőnek, hogy annak közvetlen környezetét is rendbe tegyük. A munkálatok során felnyírtuk a tujákat, illetve árnyékliliomot ültettünk a virágládákba, s a virágosítást tovább is folytatjuk, többek között az orvosi rendelő környékén, valamint a temetőben például a ravatalozó melletti területen is. Utóbbi helyekre már olyan egynyári növényeket ültetünk, amelyek hónapokon át folyamatosan nyílnak.

Varga Zsuzsanna azt is hozzátette, 2016-ban, a Start közmunkaprogramban került ki számos új virágláda a közterekre, most ott is lecserélik a régi, már elhasználódott, tönkrement edényzetet, ahol akkor elmaradt. Az egyik pont éppen a többfunkciós szolgáltatóközpont előtti tér, ahova még a nyári időszak előtt új virágládák kerülnek. Ezekbe szintén egynyári virágokat ültetnek.

– Van egy benyújtott pályázatunk a Szent György-szobor könyékének parkosítására, amennyiben ezt a tervünket meg tudjuk valósítani, ott akár egy új faluközpontot is ki tudnánk alakítani – folytatta a község önkormányzati vezetője, majd arról beszélt, hogy egy vis maior-pályázaton a tavasz folyamán a Petőfi és a József Attila utcákban útfelújítás, helyreállítás is zajlott.

– Következő beruházásként a temető kerítését szeretnénk lecserélni – folytatta a polgármester. – Tavaly ősszel, illetve ez év kora tavaszán közösségi munka keretében a régi drótkerítést kibontottuk az elburjánzott növényzetből, ám akkor kiderült, hogy az már annyira rossz állapotban van, hogy mindenképpen szükség lesz a cseréjére. A szükséges anyagot már meg is vásároltuk hozzá, s még az is elképzelhető, hogy ugyancsak közösségi munkában húzzuk fel az új kerítést.