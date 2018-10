Nagykanizsán találkoztak az ország civil kerekasztalai

A Halis István Városi Könyvtárban rendezték meg szombaton a Civil Kerekasztalok III. Országos Konferenciáját.

A konferenciát minden évben más és más helyszínen rendezik meg, ezúttal a szervezés és a lebonyolítás feladata a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesületre hárult.

– A szombathelyi kollégák indították el 3 évvel ezelőtt ezt a folyamatot, akik érzékelték, igény van rá, hogy a civil szervezetek, közösségek tevékenységét koordináló, úgynevezett kerekasztalok országos szinten is találkozzanak és kommunikáljanak egymással – tudtuk meg Budavölgyi Kálmántól, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal (NCK) ügyvezető elnökétől. – Mondván, nézzük meg, ki, milyen problémákkal küzd, hogyan lehet ezekre közösen megoldást találni, hol vannak olyan jó gyakorlatok, amelyeket esetleg érdemes megosztani a többiekkel. Erről szól a mai nap, melyre 6 megyéből érkeztek kerekasztal képviselők Letenyétől Kazincbarcikáig.

A vendégeket az eseményen a Kanizsai Fiatalok Közössége kedves műsora után Lengyák István, az NCK soros elnöke köszöntötte, majd többek közt dr. Rodek Nóra, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz oktatója, CSR-, azaz társadalmi felelősségvállalás szakértő tartott előadást. Ebben kiemelte: a társadalmi felelősségvállalásból a vállalatok is sokat profitálhatnak, hiszen a mecenatúra a cégek jó hírét kelti, s ez hamar elterjed a köztudatban. Manapság pedig lényeges szempont, hogy egy munkahely mennyire hiteles és milyen kép alakul ki róla a társadalomban. Cserébe viszont a támogatott civileknek is nyújtani kell valamit: perspektívát, a hasznosság érzését és esetleg konkrét segítséget is az adott vállalat CSR-stratégiájának elkészítésében.

