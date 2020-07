Nagy az érdeklődés a nyári gyerektáborok iránt Novánv

Egy héten keresztül biztosított hasznos elfoglaltságot a göcseji településen élő általános iskolás gyermekek számára az a napközis tábor, amely ma ér véget. A sűrű programba általában napi két tevékenység fért bele.

Ottjártunkkor kézműves foglalkozást tartottak az IKSZT nagytermében, többek között képalkotás, illetve álomfogók készítése volt a feladat. Horváth Nikolett, az intézmény vezetője elmondta: ez utóbbi olyan, ágy fölé függeszthető, különböző szimbólumokat tartalmazó, kézzel készített dísz, amely a hiedelem szerint elűzi a rossz álmokat.

– A tábort térségi pályázati projekt keretében szervezte meg a Trilla Kamarakórus Egyesület, az IKSZT csupán a helyet biztosítja hozzá – folytatta Horváth Nikolett. – Húsz főt tudtunk fogadni, és olyan érdeklődés mutatkozott a program iránt, hogy a meghirdetése napján valamennyi hely betelt. Ennek több oka is van: a koronavírus-járvány alatt a szülők szabadságai elkoptak, így a nyári időszak alatt nem tudnak otthon lenni, hogy vigyázzanak a gyermekeikre. A nagyszülők is dolgoznak, rájuk sem bízhatják őket, maradnak tehát a szervezett programok. Nován eddig évente egy nyári tábort szerveztünk, idén kettőt, de már az augusztusi második is telt házas.

Horváth Nikolett szerint a szülők számára nemcsak az a fontos, hogy a gyermekeiket biztonságban tudják, de azt is elvárják, hogy hasznos tevékenységekkel kössék le őket. A Trilla nyári napközis tábora ennek megfelelően öt napon keresztül napi kétszeri tevékenységet kínál. Zakóné Magyar Fruzsina sportfoglalkozást tartott a gyerekeknek, Bertáné Siroki Gabriella dietetikustól és Bazsika Katalin védőnőtől az egészséges étkezésről és életmódról kaptak információkat, de volt hangszer­ismereti és zenei foglalkozás is. A kézműves foglalkozást a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolták össze, illetve újrahasznosított anyagokból szobrokat is alkottak a gyerekek.

Ma pedig az elmaradt gyermeknapot pótolják be: akadálytúra lesz a faluban, s a résztvevők a héten szerzett ismereteikről is számot adhatnak. A foglalkozások megtartásában a Trilla Kamarakórus tagjai, önkéntesek, valamint a kötelező közösségi szolgálatukat teljesítő középiskolás diákok működtek közre.