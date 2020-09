Most nem hívtak sztárvendéget a nemesnépi falunapra

A koronavírus-járvány miatt visszafogott, családias hangulatú falunapot tartottak a határ menti községben. Ezúttal nem hívtak sztárvendéget, a főzőversenyt azonban megtartották.

Nagy István polgármester elmondta: a község búcsúja augusztus utolsó vasárnapjára esik, emiatt tartják a falunapot is ebben az időpontban.

– Most elsősorban a helybéliekre, a hazatérő elszármazottakra, valamint a környező településeken élőkre számítottunk, akik leginkább az emberi, baráti kapcsolatok miatt jönnek el a rendezvényre, hogy kötetlen hangulatban találkozzanak, beszélgessenek – utalt a szerényebb programra a polgármester. – Ehhez egy főzőverseny remek kereteket teremt, így most ez vált a falunap első számú eseményévé. Tíz csapat jött össze, amelyek többsége magyaros, gulyás vagy pörkölt jellegű ételekkel jelentkezett, de készültek különlegességek, például tárcsás húsok is. Az önkormányzat ehhez csapatonként másfél kilogramm hús, burgonya és hagyma, valamint tűzifa biztosításával járult hozzá.

Az ételeket háromfős zsűri bírálta el, ennek tagjai a korábbi nemesnépi főzőversenyeken eredményesen szereplő márokföldi Bedő Katalin, a vadételek mestereként ismert reszneki Szunyogh Ferenc, valamint Csesztreg polgármestere, Bedő Róbert voltak. Végül a jelenlévők közösen fogyasztottak el mindent, miközben a zenét a nap során Kondákor Roland biztosította. A gyerekek szórakozásához pedig ugrálóvár is hozzájárult.