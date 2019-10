Megünnepelték az evangélikus templom fennállásának 150 éves évfordulóját Nemespátrón

Lelki feltöltődésben gazdag, kettős ünnepet tartottak a hét utolsó napján a faluban. A nemespátrói evangélikus templom fennállásának 150 éves évfordulóját ünnepelték, valamint felszentelték a közelmúltban elkészült, köztemetőben lévő lélekharangot.

A jeles eseményeken Szemerei János, a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke szólt a hívőkhöz. Elmondta: Isten kegyelméből nyílik lehetőség a lélekharang megszólaltatására, amely a gyülekezet és a falu közös öszszefogásával és erejéből épült meg a ravatalozó mellett. A harangok az egyház speciális kommunikációs eszközei, amelyek arra szolgálnak, hogy üzenetet küldjenek az embereknek az imádság idejéről, vagy szomorú eseményekről.

Szemerei János evangélikus püspök a lélekharang szentelésekor tartott beszédében hangsúlyozta azt is, hogy a harangok nem pusztán jelzésként szolgálnak például arról, hogy a temetés elkezdődött, hanem az élet határára és az imádságra is felhívják a figyelmet.

Az eseményen Veres József evangélikus lelkipásztor kiemelte: a harang a gyülekezet és a közösség erejéből épült. Nemespátró önkormányzata, a presbitérium, Szmodics Zoltán helyi lakos és családja, valamint cégek is támogatták az elkészítését.

A szentelést követően az evangélikus templom fennállásának százötven éves évfordulóját ünnepelték meg istentiszteleten. A templom történetéről Smidéliusz Zoltán nyugalmazott evangélikus esperes, aki 32 évet szolgált Nemespátrón, osztott meg érdekességeket. Elmondta: 1869-ben épült az első evangélikus templom a faluközpontban. Többször felújították. Hol nagyobb rekonstrukcióra volt szükség, mivel az eredeti, vert falú létesítményen nyomot hagyott az idő, hol kisebb állagmegóvó javításokra. A munkálatok költségeinek előteremtéséhez legtöbbször a hívek nyújtottak segítséget, ám pályázati támogatásokból is sok mindent rendbe hoztak a templomon az elmúlt évek, évtizedek során.