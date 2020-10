Meglátogatták díszpolgáruk, Bősze Gábor honismereti gyűjteményét

A nagykutasi hagyományőrző szakkör szervezésében a minap 7 fős küldöttség utazott a Somogy megyei Szorosadra, hogy gyertyát gyújtsanak díszpolgáruk, Bősze Gábor emlékére, és megtekintsék a nevét viselő honismereti gyűjteményt.

Bősze Gábor tanár és amatőr helytörténész Nagykutas szülötte, édesapja 1931-től kántortanító, majd igazgató-tanító volt a településen, s bár szülei mérnököt akartak nevelni belőle, ő is a pedagógusi pályát választotta. Már apró gyerekként és később ifjúként is érdekelték a falusi történetek, mesék, hagyományok, amelyeket szorgalmasan le is jegyzett. Felnőttként is, élete végéig foglalkozott a szülőfalu történetével, kéziratát a nagykutasiak olyannyira megbecsülték, hogy a település önkormányzata Visszaemlékezés szülőfalumra, Nagykutasra, valamint Apró történetek szülőfalum, Nagykutas régi életéből címmel megjelentette azt. A harmadik kötet élete egyik utolsó munkája volt, ez a További apró történetek Nagykutas életéből címmel már halála után, 2015-ben került nyomdába, ezúttal is a települési önkormányzat jóvoltából.

Bősze Gábort 1956-ban a szerelem sodorta Nagykutasról Somogyországba, ahol pedagógus felesége támogatásával folytatta a helytörténészkedést, a régi tárgyak, régészeti leleltek gyűjtését. A gazdag, több száz tárgyból álló múltidéző kincset – a kőbaltától, a török időkből való buzogánytól a parányi órómai pénzen, az ason át az iskolatörténeti emlékekig – otthonuk egyik szobájában őrizték, majd az özvegy a 60 év alatt összegyűjtött anyagot Szorosad községnek adományozta. A falu vezetése a kultúrház egyik helyiségében rendezte be a Bősze Gábor honismereti gyűjteményt, amelyet ünnepélyes keretek között a falunapon avattak fel.

– Nagykutas nagy becsben tartja és a település értéktárában őrzi díszpolgárának 3 kötetét. Bősze tanár úr rendszeresen „hazajárt” hozzánk, részt vett az ünnepségeinken, a falu 2008-ban díszpolgárává választotta. Halála után özvegyével is tartjuk a kapcsolatot, neki köszönhetjük, hogy megkaptuk az utolsó kötet kéziratát. Örültünk, hogy Szorosad, az apró, alig 90 fős kis somogyi község is megbecsüli falunk szülöttét, s alig vártuk, hogy mi is megnézhessük a tárlatot – mondta Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, akit elkísért Cseh Csaba alpolgármester, a helyi Községünkért Alapítvány elnöke, a hagyományőrző szakkör képviseletében dr. Maróti Károly, dr. Marótiné Diószegi Erzsébet, Kónya Lászlóné, Kónya Máténé és Torma Istvánné.

A küldöttséget az özvegy, Bősze Gáborné fogadta, és mutatta be a gyűjtemény szinte valamennyi kincset érő darabját, majd otthonában látta vendégül a csapatot. Mindenszentekkor gyermekeivel ő is Nagykutasra látogat, hiszen Bősze Gábor hamvainak egy része kívánságára a szülőfaluja temetőjében nyugszik.