Megemlékeztek Lendván a holokauszt szlovéniai áldozataira

A közömbösség ellen emelte fel a szavát Borut Pahor szlovén köztársasági elnök csütörtök este, a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja tiszteletére rendezett megemlékezésen.

Szlovénia központi holokauszt- rendezvénye helyszínéül azért választották Lendvát, mert itt található az ország második legnagyobb, épségben maradt izraelita temetője, s a holokauszt 587 szlovéniai áldozatának jelentős része is innen, az akkor magyar fennhatóság alatt lévő területről származott. Magyar János lendvai polgármester köszöntőjében az emberi gonoszság szinonimájának nevezte a holokausztot és figyelmeztetett, hogy a szervezett népirtás különböző változatokban később is megismétlődött, néhány éve éppen a volt Jugoszlávia területén is.

Borut Pahor egyebek mellett az emlékezés fontosságáról beszélt. Mint mondotta, sosem szabad feledni, hogy a II. világháború borzalmai nem a derült égből érkeztek, hanem egymást követő, egymásra épülő intézkedések vezettek el a holokauszthoz, amelyet a többség csendes hallgatással fogadott. Az egyre szigorúbb zsidóellenes rendeletek bevezetését gyakran maguk az elszenvedők is némán tűrték.

– A természet törvényei szerint lassan elbúcsúzik azoknak a nemzedéke, akik ezt a tragédiát személyesen átélték – folytatta a szlovén köztársasági elnök. – Maradunk mi, azzal az erkölcsi kötelességgel és felelősséggel, hogy az emlékeiket átmentjük és továbbadjuk gyermekeinknek, akik aztán majd a saját gyerekeikre bízzák azokat, azért, hogy megőrizzük a békét. A feledés ugyanis egy új katasztrófa kezdetét jelentené.

Borut Pahor szlovén köztársasági elnök emlékplakettet adott át a megemlékezésen jelen lévő Erika Fürst holokauszt-túlélőnek, majd Ariel Haddad rabbi mondott imát az áldozatokért. Végezetül Boris Hajdinjak, a maribori zsinagóga igazgatója mutatta be azt a kiállítást, amelyet az Auschwitz-Birkenauba deportált zsidók regisztrálásának és szelekciójának fotóiból állítottak össze.