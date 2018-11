Márton napján értékelték az évet a természetbarátok Gyenesdiáson

Hagyományosan Márton-napkor tartja évértékelő rendezvényét a helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesület. A Zöld esten nem csak visszatekintettek az elvégzett munkára, hanem a naphoz illően libavacsorára is összegyűltek, s táncház várta a résztvevőket.

Másfél évtizede minden esztendőben megrendezik a Márton-napi Zöld estet, ahol már nemcsak a Forrásvíz Természetbarát Egyesület tagjai vannak jelen, hanem a település civil szervezeteinek, intézményeinek képviselői és helyi lakosok is. Miután a gyenesdiási iskolások lampionnal a kezükben bevonultak a programnak otthont adó iskola aulájába, és rövid műsort adtak, az idén húszéves egyesület elnöke szólt tevékenységükről.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gálné Németh Ildikó elmondta, hogy ötödik éve ők szervezik meg a Lepke-túrát, s részt vettek a másodszor megrendezett Vadlán ultra terepfutóverseny lebonyolításában is. Minden évben megünneplik a Föld napját a Rügyfakadás tavaszünnepen. E természetvédelmi és közösségépítő rendezvény jótékonysági célokat is szolgál: tavaly és idén is a Balatongyörökről induló, elsősorban gyermekes családokat váró Pele apó tanösvény megújítására gyűjtöttek.

– A munkákat már megkezdtük, a felmérések és tervezések folynak, a kivitelezést a következő évre tervezzük. Sok pályázati programot valósítottunk meg az elmúlt húsz évben, most is van egy nagyobb projektünk, a transznacionális együttműködések programja, mely felöleli a testvértelepülésekkel, valamint a Diós nevű településekkel folytatott kapcsolatot. Utóbbiak találkozóját az egyesület indította el – emelte ki Gálné Németh Ildikó.

Elmondta azt is, hogy két hét múlva megérkeznek azok a szőlőoltványok, melyeket a helyiek kaphatnak meg az Egy ház, egy szőlő akcióban. Idén is megrendezik a madárkarácsonyt, amikor eleséget osztanak ki a település lakóinak, hogy etethessék a szárnyasokat.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke szólt a Márton-napi zöldest hagyományáról, annak közösségformáló és közösségerősítő szerepéről is. Ez abban is megnyilvánult, hogy az esten kínált libasülteket gyenesdiási háziasszonyok és sütni-főzni szerető urak készítették. A vacsora előtt azonban még volt ok az ünneplésre: Gál Lajos polgármester köszöntőjét követően Gyutai Barnabás, a környezetvédelmi és településfejlesztési bizottság elnöke kihirdette a Legvirágosabb udvar pályázat eredményét: idén Paulin Tiborné érdemelte ki e díjat. A rendezvény vidám beszélgetéssel és táncházzal folytatódott, melyhez a Harangláb zenekar húzta a talpalávalót.