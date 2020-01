Már balesetveszélyes volt az előző esőbeálló Belsősárdon

Még az elmúlt év végén került a helyére a település déli részén található buszmegálló utasvárója. A faszerkezetes esőbeállót saját bevételei terhére készíttette el az önkormányzat.

Vida József, a község polgármestere lapunknak elmondta, hogy egy harmincéves, nagyon rossz állapotú, nyárfából készült esőbeállót váltottak ki az új utasváróval. A cserét egyébként már nem halogathatták tovább, hiszen a régi bódé nem volt rögzítve, illetve az évek során annyira meg is gyengült, hogy már balesetveszélyessé nyilvánították. Az új buszmegálló telepítése az elmúlt évi választási programban is szerepelt, így az egyik ígéretét már teljesítette is a képviselő-testület.

– Két buszmegállója van a településünknek, a falu déli részén található bonyolítja le a nagyobb forgalmat, hiszen a Rédicsre, illetve Lentibe tartó utasok nagyobb része itt száll fel a járatokra – részletezte a hátteret Vida József. – A szemközti oldalon jóval kisebb az utasforgalom, mint ahogy a község északi részén is, ahol még jó állapotban van az esőbeálló építmény. Ennek ellenére tervezzük az északi buszmegálló utasvárójának cseréjét is, hogy egységes faluképet alakítsunk ki.