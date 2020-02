Magyar zeneszerzők műveiből hangverseny Zalaszentgróton

Az elmúlt héten a zalaszentgróti Erkel Ferenc Zeneiskola tanárai és növendékei adtak hangversenyt magyar szerzők műveiből.

Bevezetőjében Bodnár Sándor intézményvezető elmondta, hogy a tankerület segítségével közel félmillió forintból sikerült felújítani a zongorát, s most első ízben hallhatja a közönség a hangszert a rekonstrukció után.

A műsor kapcsán arról is beszélt, hogy a 20. századi magyar szerzők műveit kevesen ismerik, s szeretnék ezeket népszerűsíteni. Megemlítette továbbá, hogy február 20-án rendezik az első gróti fafúvós-találkozót, amelyre a zalaiakon kívül Kaposvárról és Sümegről is érkeznek résztvevők. A szentgróti fellépők is játszottak a koncerten, bemutatták a műsort, amellyel a találkozóra készülnek.