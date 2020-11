Magyar Falu Program: újabb több mint hatszázmillió forint támogatást nyertek a zalai önkormányzatok

Szeretettel emlékezünk szüleink KERESSZEGI ÁRPÁDNÉ halálának első KERESSZEGI ÁRPÁD halálának tizenötödik évfordulójára. Szerettei

"Ne sírjatok, én már nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk GREDICS JÁNOSNÉ szül. Böle Ilona Rózsa életének 82. évében elhunyt. Temetése 2020. november 9-én, hétfőn 14 órakor lesz a nagykanizsai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

"Elindult egy lélek, továbbszállt, Távolra tőlünk, mely nagyon fáj." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÁTRÁN ELEMÉR életének 86. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. november 6-án, pénteken 15.30-kor lesz a zalaegerszegi olai temetőben. Gyászmise aznap reggel 7.45-kor lesz az olai templomban. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család

"Nem foghatjuk dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk neked." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. SIKET ISTVÁN életének 92. évében csendben megpihent. Temetése november 6-án, pénteken 15 órakor lesz a kiscsehi temetőben. Előtte 14 órakor gyászmise. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Emlékszem mit mondtam, bárhova is megyek, nem hagylak el sohasem, Töröld meg a szemed, súgok valamit neked, szeretlek a síron túl is Édesem.." Utolsó üzenetként drága családom és barátaim, szeretném veletek tudatni, hogy az elmúlás útjára léptem 2020.10.31-én. Mivel fontos volt számomra, hogy utoljára még szólhassak hozzátok, ezért én BANDUR ZSIGMOND életem 63. évében búcsúzom Tőletek: drága feleségemtől, gyermekeimtől, gyermekeim édesanyjától, imádott unokáimtól és kedves barátaimtól. 2020. november 9-én, hétfőn 13 órakor polgári szertartás szerint veszek végső búcsút. Kérlek, gyertek velem Ti is utolsó utamra a kustánszegi templom dombra és egy szál virággal búcsúzzatok el tőlem. Zsiga papi

"Örök álmod legyen áldott." Szomorú szívvel emlékezünk TAKÁCS ZOLTÁN halálának 1. évfordulóján. Szerető felesége és családja

"Életünk egén fénylő csillag voltál, Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a a Te drága lényed." Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HÓBORNÉ ÁCS ÁGNES borsfai lakos életének 41. évében örökre megpihent. Temetése 2020. november 7-én, szombaton 11 órakor lesz a bagolai temetőben. Előtte 10.15-kor gyászmise a bagolai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban bármilyen módon osztoznak. Szerető férjed, édesanyád, édesapád és a gyászoló család

"Elment örökre Alakját a homály befödte Vissza se nézett... Mégis itt maradt valami szomorú igézet, valami rejtett szomorú bánat..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Tóth Erzsébet életének 85. évében csendesen megpihent. Temetése 2020. november 10-én, kedden a 13.30-kor kezdődő gyászmisét követően lesz a pacsai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Legmélyebb fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, FODOR IVÁNNÉ szül. Puskás Edit Mária felfoghatatlanul gyors lefolyású betegség következtében 2020. október 31-én örök nyugalomra tért. Lelki üdvéért közösen, 2020. november 7-én (szombaton) a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templomban a 11 órakor kezdődő gyászmisén imádkozunk. Köszönjük mindazoknak, akik részvételükkel osztoznak fájdalmunkban. Utolsó útjára szűk családi körben kívánjuk elkísérni. Gyászoló család

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." (Juhász Gyula) Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesapánk, nagyapánk, dédapánk PORGÁNYI BÉLA a KFV villamosműhely egykori főművezetője életének 95. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2020. november 7-én, szombaton 11 órakor lesz a sárhidai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

"Vihar végezte be életedet, az Ég fogadja be lényedet, és az anyaföld tört testedet!" Isten Veled! Megrendüléssel tudatom mindazokkal, akik ismerték, hogy NAGY DEZSŐ nemesrádói lakos, a VERTESZ volt dolgozója életének 67. évében örökre megpihent. Temetése 2020. november 6-án, pénteken 10 órakor lesz a nemesrádói temetőben. Előtte gyászmise a helyi templomban. Barátja

"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ FERENCNÉ szül. Mátyás Rozália életének 66. évében örökre megpihent. Temetése 2020. november 6-án (pénteken) 13 órakor lesz a gyenesi temetőben. Előtte gyászmise 12.15-kor. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANDRASEK JÓZSEF molnári lakos életének 72. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. november 6-án, pénteken a 11 órakor kezdődő gyászmise után lesz a molnári temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Ami neked csend és nyugalom, Az nekünk örökös fájdalom." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk IVANICS TIVADAR halálának 1. évfordulóján. Szerető családja

"Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, Dolgos két kezed megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, Szívünk szeretete elkísér égi otthonodba." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JORDÁN TIBOR nyugállományú törzszászlós életének 92. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. november 6-án, pénteken 9 óra 45 perckor katonai tiszteletadással lesz a zalaegerszegi Göcseji úti köztemetőben. Kérjük, hogy kegyeletüket 1 szál virággal róják le. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Külön köszönetet mondunk rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, Nagy Krisztának, a Katonai Érdekvédelmi Iroda dolgozóinak. Gyászoló család

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. VIDA JÓZSEFNÉ szül. Kollár Anna egyedutai lakos 75 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. november 6-án, pénteken 14 órakor lesz az egyedutai temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Véget ért a szenvedése, szívében már nyugalom. Miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ 58 éves korában elhunyt. Temetése november 7-én, szombaton 11 órakor lesz a bárszentmihályfai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Megtört szívvel tudatjuk, hogy TORNYOS JÓZSEFNÉ szül. Farkas Mária (Manyi) 63 éves korában, türelemmel viselt betegségben örökre megpihent. Végső nyugalomra 2020. november 6-án, 11 órakor helyezzük a zalaegerszegi Új temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"Szíved pihen, a miénk vérzik, A fájdalmat az élők érzik, Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalommal tudatjuk, hogy CSÓTÁR JENŐNÉ életének 87. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra a zalaegerszegi kertvárosi templomban helyeztük. Gyászoló családja