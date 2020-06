Leaszfaltozza a közútkezelő a nyomvályús útszakaszokat Söjtörnél

Májustól kezdve a Bak és Becsehely közötti úton több helyen folytattak javításokat az állami közútkezelő munkatársai.

– A 7536-os (Becsehely–Bak) összekötő út több szakaszán végzünk burkolatjavítást idén. Az éves, központi költségvetési forrásból biztosított üzemeltetési és fenntartási keretünkből májusban a zalaegerszegi mérnökségünk végzett nagygépes, úgynevezett finisheres burkolatjavítást Söjtör és Bak között. Közel 500 tonna meleg aszfaltot használtunk fel a jellemzően burkolatszéli nyomvályús szakaszok megszüntetésére – válaszolta érdeklődésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályának vezetője.

Az osztályvezető hozzátette, hogy szakembereik lokális, kisebb felületű burkolatjavításokat is végeznek ugyanezen a szakaszon. Ilyen munkára lehet számítani a következő napokban Pusztaszentlászló térségében is. A javítások során mintegy 110 tonna aszfaltot építenek be az útfelületbe. Az útjavításokat segíti a Magyar Falu Program is, aminek köszönhetően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lenti és zalaegerszegi mérnöksége ugyancsak végez nagyfinisheres, szakaszos burkolatjavítást Bánokszentgyörgy és Pusztaszentlászló között júniusban és júliusban. A legkisebb szélességű beavatkozás félpályás lesz, de egyes szakaszokon a teljes pályaszélességen megújul majd a burkolat. Ezek a nyári munkák 875 tonna aszfalt beépítését jelentik közel 50 millió forint értében.

– A felújításnak köszönhetően két távolabbi település között megújulhatnak a leromlott szakaszok, így egy hosszabb útvonalon tudjuk javítani az utazás kényelmét és a forgalom biztonságát – tette hozzá a kommunikációs vezető.