Kotrással az algák ellen – Elkezdődtek a munkálatok a Balaton nyugati medencéjében

Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan idén is nagy tömegben jelentek meg az algák a tó nyugati medencéjében, ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megkezdte a kotrást. Egy hajó most Balatongyörök közelében dolgozik, és ha szükséges, újabb kettő érkezik a térségbe.

Tudósítónk azt tapasztalta, a szabad szemmel is érzékelhető elszíneződés nem zavarta a vendégeket, a zalai partszakasz strandjain önfeledten mártóztak a turisták a tó vizébe.

Közben az MTA Ökológiai Kutatóközpontja közzétett egy térképet, amely a Sentinel-2 MSI műhold felvételei alapján számított alga biomassza mennyiséget jelöli a Balaton nyugati felén. E szerint a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében a víz helyenként már eutróf, vagyis türkiz színű, ami magas szintet, 30 mikrogramm per literes értéket jelent, ami határérték feletti. Az Országos Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, ennek része a mederkotrás is.

Közben a szakemberek előkészítik a balatongyöröki zagytározót a kitermelendő üledék befogadására, tudatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság, hozzátéve, hamarosan további két hajó is érkezik a Balaton nyugati medencéjébe, s mindaddig dolgozik, amíg azt a folyamatos monitorozás alapján indokoltnak tartják. Az OVF leszögezte, a munkák a strandok használatát nem befolyásolják.

Ugyanakkor az MTA Ökológiai Kutatóintézetének (ÖK) friss elemzésében az olvasható, bár a Balaton vizében lebegő algák fontos szerepet töltenek be a tó életében, túlzott mértékű elszaporodásuk veszélyezteti a fürdőzést és az ivóvízkivételt is. Elszaporodásukat a szervetlen növényi tápelem, elsősorban a foszfor növekvő mennyisége okozza.

Az ÖK azt is közölte, július13-i part menti mintavételük során az algák mennyisége közel háromszorosa volt a nyílt vízinek, s a kora nyári időszakra jellemző fecskemoszatok mellett már megjelentek a késő nyári fonalas nitrogénkötő cianobaktériumok is. Ez utóbbi csoport tömeges elszaporodása veszélyeztetheti az emberi vízhasználatot, fogalmazott a Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhelye címmel is rendelkező szakmai közösség.

Azonban itt még nem tartunk. A megyei kormányhivatal június végén tette közzé tájékoztatóját, amelyben akkor az szerepelt, Zala 10 természetes fürdőhelyén, köztük a hét balatoni strandon, nem merült fel a vízminőséggel kapcsolatos probléma, az ellenőrzéseket pedig a szakemberek folyamatosan végzik. Múlt pénteken pedig Zala Megyei Kormányhivatal azt közölte: a tó nyugati medencéjénél található megyei partszakasz valamennyi strandján továbbra is fürdőzésre alkalmas, kiváló a vízminőség.

A szakemberek abban egyetértenek, egy természetes tó esetében a hínárosodás és az algásodás is normális folyamat, ha sok a tápanyag, akkor az algák szaporodnak el, ha kevés, akkor a hínár. Most az előbbi történt.