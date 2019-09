Kíváncsi vagy a repülés történetére? A bristoli kiállítás választ ad a kérdéseidre

A repüléstechnika szerelmesei a paradicsomban érezhetik magukat, ha ellátogatnak az Aerospace Bristol elnevezésű, két éve nyílt múzeumba. A dél-angliai város egykori, filtoni repülőterén berendezett hangárok egyikében egy Concorde-dal kerülhetnek testközelbe a látogatók, amelyet mindmáig a valaha volt legszebb repülőgépként tartanak számon a légi közlekedés iránt érdeklődők.

A Bristol Aero Collection Trust elnevezésű szervezet által fenntartott, mintegy 8000 műtárgyat bemutató kiállítás a múlt század elején itt alapított repülőgépgyár produktumain keresztül mutatja be a repülés történetét az első kétfedeles, légcsavaros típusoktól egészen az űrkorszak technikájáig. De látható itt más is, az első világháború utáni években megcsappant az érdeklődés a repülőgépek iránt, ekkor gyártottak az üzemben teherautó- és autóbusz-karosszériákat is, sőt később, az 50-es években például luxusautók is gördültek ki a gyár kapuján, ezek egyike ugyancsak megcsodálható a múzeumban.

No de a látnivalók zömét mégiscsak a repülő szerkezetek, illetve az azokkal kapcsolatos eszközök teszik ki. Látható itt az első világháborúban használt Bristol F–2 típusú, leginkább Bristol Figh­ter néven emlegetett kétfedeles vadász- és felderítőgép, tanulmányozhatunk egy ikerrotoros szállítóhelikoptert, megjelenik a rakétatechnika, a műholdak világa, látható a Hubble-űrteleszkóp modellje is. Annak idején a híradókban – különösen a Nagy-Britannia és Argentína által vívott Falk­land-szigeteki háború idején – gyakran hallottuk emlegetni a Harrier típusú, helyből felszálló vadászgépeket, egy példányt ebből is láthatunk a kiállításon. Talán meglepő, de állítólag a függőleges fel- és leszállásfunkciót, az üzemanyag-takarékosság, illetve a hatótávolság növelése érdekében, a legritkább esetben használták.

Az Aerospace Bristol fő attrakciója azonban kétségkívül a Concorde, amely géptípus első példányai 50 évvel ezelőtt, 1969-ben emelkedtek először a levegőbe. (Az évfordulóhoz külön programok is kapcsolódnak idén a múzeumban.) Méghozzá az a Concorde, az Alpha Foxtrot, amely utolsóként készült itt, a filtoni gyárban, vagyis oda tért vissza, ahol született.

A szuperszonikus utasszállító, a Concorde Nagy-Britannia és Franciaország együttműködése révén jött létre – erre utal az elnevezés is, amely egyetértést, összhangot, harmóniát jelent –, a gyártás is két helyszínen történt, a franciaországi Toulouse-ban és Bristolban, s az üzemeltetés is megoszlott az Air France és a British Airways légitársaság között. A géptípus kifejlesztése olyan horribilis összegbe került, hogy annak terhét akkor egyik ország sem lett volna képes egyedül viselni.

A csodamasina a kétszeres hangsebességnél is gyorsabban repült, 18 ezer méter volt az utazómagassága, és 8 helyett 3 és fél óra alatt ért New Yorkba. Átlagosan, mert a rekordja London és New York között 2 óra 52 perc 59 másodperc volt.

1976. január 21-én indult az első menetrendszerű járat, akkor még London és Bahrein, illetve Párizs és Rio de Janeiro között. Később, 27 éven keresztül, New York felé hasította a levegőt, 100 körüli utaslétszámmal a fedélzetén. A történethez az is hozzátartozik, hogy a Concorde több ország, így például az USA szabályozása szerint szárazföld felett nem repülhetett a hangsebességnél gyorsabban a hangrobbanás zajhatása miatt.

A Concorde-dal utazni a gazdag emberek kiváltsága volt, nagyon sokba került a jegy, milliomos üzletemberek, gazdag sztárok, cégvezetők váltottak rá jegyet. Nemrég a Spektrum tévén volt látható egy dokumentumfilm a Concorde tündökléséről és bukásáról, ebben az egykori vezetők arról számoltak be, hogy amikor azon spekuláltak, hogy hogyan tudnák csökkenteni az üzemeltetés veszteségét, készíttettek egy felmérést, tudakolva, hogy mit gondolnak az utasok a jegyárakról, egyáltalán tudják-e, hogy mennyibe kerül az utazásuk. Nos, az derült ki, hogy nem tudták, szinte mindenki a tényleges ár fölé tippelt. Ekkor a repülőtársaság úgy döntött, emeli az árakat. És bejött, egyre nőtt az érdeklődés, menő dolog lett a Con­corde-dal repülni, hamarosan nyereségessé vált az üzemeltetés.

Aztán 2000-ben beütött a mennykő. Július 25-én az Air France New Yorkba induló járata röviddel a felszállás után, még Párizs külvárosában egy szállodára zuhant, miután előzőleg kigyulladt az egyik hajtóműve. A 100 utas és a 9 főnyi személyzet mellett további négy ember is meghalt, akik a földön voltak rosszkor rossz helyen. A már említett dokumentumfilm bemutatta, hogy az utóbb elvégzett vizsgálatok szerint több tényező együttesen okozta a katasztrófát. Egy fémdarab – amely egy másik gépről került a kifutóra – szétvágta az egyik kereket, a gumi darabjai felsértették az üzemanyagtartályt, ez okozta a tüzet. De közrejátszott, hogy a szokásostól eltérően teletankolták az üzemanyagtartályokat, s csomagokból is nagyobb súly került a raktérbe a megengedettnél. Vagyis túlsúlyos volt a gép, ráadásul rosszul döntöttek a gép irányítói, amikor a lángra kapott hajtóművet – az abba beépített tűzoltó berendezés aktiválása mellett – leállították, így nem volt elég tolóerő, hogy felemelkedjen a gép legalább annyira, hogy elérje a közeli Le Bourget-i repteret, ahol kényszerleszállást hajthatott volna végre.

A tragédia nagy megrázkódtatást okozott az egész világon, megcsappant a Concorde-okra vágyó utasok száma. Tovább rontotta a helyzetet 2001 szeptember 11-e, amikor a terroristák repülőgépeket használtak fegyverként a World Trade Center elleni támadáshoz. Ez visszavetette a repülőutas turizmust, komoly gondokat okozva az üzemeltetőknek. A két légitársaság 2003 tavaszán bejelentette, hogy a Concorde járatait megszüntetik. Az utolsó kereskedelmi járat 2003. október 24-én tette meg a New York–London-utat.

Az Aerospace-ben látható Alpha Foxtrot 2003. november 26-án repült a londoni Heathrow-ról Bristolba, s egészen 2017-ig, a múzeum megnyitásáig a szabad ég alatt állt. Most kicsinosítva várja a látogatókat, akik beléphetnek az utasterébe, benézhetnek a pilótafülkébe, s természetesen nem hiányzik semmi abból a körítésből, ami manapság egy modern kiállítótérnek velejárója.