Kína nagykövetének vezetésével érkezett delegáció Zalaegerszegre

Pénteken hattagú kínai delegáció érkezett a zalai megyeszékhelyre.

Az ázsiai országból érkezett küldöttséget Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete vezette. A vendégeket Balaicz Zoltán polgármester fogadta a városházán, majd a felek tárgyalásokat folytattak.

– Magyarországnak a keleti nyitás következtében erősebbek lettek a gazdasági kapcsolatai Kínával, és ennek keretében a kínai tőke Zalaegerszegen is megjelent – fogalmazott a látogatással kapcsolatban Zalaegerszeg polgármestere. – Egyrészt a járműipari tesztpályához kapcsolódóan, továbbá ismert, hogy a városban olyan szállodaberuházás is zajlik, amely kínai befektető közreműködésével valósul meg. Ezért hívtuk meg városunkba a nagykövet urat, akinek megmutatjuk a szállodaberuházást. A járműipari tesztpályával kapcsolatos együttműködésről tárgyalunk, továbbá egy újabb beruházásról is, amiről később tudunk információt adni.