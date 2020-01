Kezdje az új évet egy kedves kutyussal!

Befogadnál a házadba egy tüneményes négylábút? Válassz a Bogáncs Állatmenhely lakói közül!

Kormos

A koromfekete kan kutyus még egy éves sincs, de már Zalaegerszegen kóborolt. Jelenleg egy nagy kennelben él kanokkal és szukákkal, akikkel könnyen megtalálta a közös hangot. Kedves, játékos és barátságos, igazi családi kutya, akit kezdőknek is szívesen ajánlanak.

Ha érdekel Kormos, akkor kattints a Bogáncs Állatmenhely honlapjára!

Hobo

A neve ellenére kislány németvizsla keveréket az út szélén találták, nagyon rossz állapotban. Valószínű, hogy éheztették. Jelenleg heti rendszerességgel vitamin injekciót kap, hogy feljavuljon állapota és felhízzon, de egy szerető gazdi törődése is sokat segíthet. Kezdő kutyatartók számára is kiváló választás, mivel barátságos, szereti a gyerekeket és pórázon is könnyen vezethető.

Ha megismernéd jobban nézd meg Hobo adatlapját a Bogáncs Állatmenhely oldalán!

Wonka

Wonkát, a gordon szetter keverék fiút, már nagyon régóta hirdeti a menhely, de új gazdi még nem jelentkezett érte. A kutyus, igaz nem egy „mai csirke”, hiszen 2009-ben született. Szegény Wonkát nem kímélte az élet, a menhelyre mentett, megkínzott állatként került. Egy éves korában örökbe fogadták, ám gazdái költözése miatt évekkel később visszakerült a menhelyre.

Nagyon barátságos, bár kicsit félszeg négylábú. Szörnyű sorsa miatt, ha fél egyszer-egyszer odakaphat, ha valamit félreért. 10 éven aluli gyerekek mellé nem, ám bármely más korosztály mellé ajánlott társ. A macskákat nem szereti, ám a szuka kutyusokkal jól kijön! Tudj meg többet róla a Bogáncs Állatmenhely honlapjáról!