Jönnek a közlekedés téli buktatói

Az ORFK és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság október 19. és december 6. között tartja országos kampányát, amely a felelősségteljes közlekedésre hívja fel a figyelmet.

Ennek keretében a megyeszékhelyi ÖMV benzinkútnál a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai a Magyar Autóklub segélyszolgálatával karöltve arra ösztönzik a gépjárművezetőket, hogy éljenek a program kínálta lehetőséggel és a hosszú téli esték előtt vizsgáltassák át az autójuk világító és fényjelző berendezéseit, gumiabroncsait, valamint ellenőrizzék a látásukat, és mindezt térítésmentesen.

A közlekedésbiztonsági kampány tájékoztatóján Horváth László alezredes, balesetmegelőzési előadó kiemelte: nem a szankció, hanem a megelőzés a cél. Szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a hideg időszak közúti kihívásokkal van tele, a közlekedés körülményei a látási viszonyok romlásával is nehezednek. A közlekedők az autójuk átvizsgálása mellett lehetőséget kapnak ingyenes látásvizsgálatra is a kijelölt üzletekben. November 6-án Light Friday keretében a láthatóság fontosságát hangsúlyozzák majd, míg december 6-án délután szolgálatba áll a rendőrmikulás is.