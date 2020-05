Ismét gyerekzsivajtól lesznek hangosak a zalai óvodák és bölcsődék

A kormányrendelet értelmében május 25- én, hétfőn valamennyi óvoda és bölcsőde visszatér a régi munkarendhez, megnyitja kapuit.

Nagykanizsa

Nagykanizsán hétfőn, a nyitás első napján az 1300-ból közel 500 gyermekkel kalkulálnak a központi óvoda 14 tagintézményében – tudtuk meg dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetőtől.

– Úgy látjuk, hogy azok a szülők, akik már nagyon várták, hogy ismét nyissanak az óvodák, mindannyian hozzák majd a gyermekeiket – mondta az intézményvezető. – A többiek még bizonytalanok, de biztosak vagyunk abban, hogy ahogy haladunk előre a hétben, napról napra több lesz a gyermek a tagintézményeinkben. Felkészültünk erre: az óvintézkedéseket eztán is betartjuk és betartatjuk. A város minden óvodájában rendelkezésre áll fertőtlenítőszer, a szülők az épületbe nem léphetnek be, gyermekeik csak a legszükségesebb dolgaikat hozhatják be és ami nagyon fontos: lázas, köhögő gyermeket nem fogadunk!

Zalaegerszeg

Május 25-én, hétfőn, az országos rendelkezésnek megfelelően Zalaegerszegen is újra megnyitnak a bölcsődék és az óvodák.

A biztonságos újrainduláshoz szükséges lépéseket a városvezetés és az intézményvezetők áttekintették, a szükséges lépéseket megtették, minden érintett szülő írásos tájékoztatót kapott arról, hogy milyen feltételek mellett viheti a gyermeket. (A szájmaszk viselése a felnőtteknek kötelező lesz.)

– Van két speciális helyzetben lévő intézmény: a Tipegő Bölcsőde főzőkonyhája jelenleg felújítás alatt van, így onnan még nem lehet ellátni az intézményeket, ezért a felújítás időtartamára, azaz június 30-ig a Hungast fog főzni az óvodákra, az Űrhajós Bölcsőde konyhája pedig a bölcsődékre. Az Űrhajós utcai Óvoda udvara pedig felújítás alatt van, egy KRESZ-park is épül a gyermekeknek, így a munkálatok ideje alatt a Landorhegyi úti Óvoda és a Kodály utcai Óvoda üres termeiben lesznek elhelyezve a gyermekek – tájékoztatott Balaicz Zoltán polgármester.

Az önkormányzat az intézményvezetőkkel közösen úgy döntött, hogy a szülők és családok nehéz helyzetére való tekintettel az engedélyezett két hétre sem fognak leállni a következő három hónap folyamán a bölcsődék és az óvodák, tehát egész nyáron nyitva lesznek az intézmények. A közétkeztetés a bölcsődékben és az óvodákban visszaáll az eredeti rendre, tehát hétfőtől már nem lesz ételelviteli lehetőség.

Zalaegerszegen 342 bölcsődés és 1730 óvodás gyermek van, a szülők visszajelzései alapján derül ki, hogy mennyien viszik hétfőn az intézményekbe a gyermekeiket.