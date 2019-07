Indul a születés hete: Zalaegerszeg is csatlakozott

Nyolcadik alkalommal csatlakozik a születés hete fesztiválhoz a megyeszékhely, a programok július 31. és augusztus 6. között zajlanak, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület és partnerei szervezésében.

A nyitórendezvényt augusztus 1-jén, csütörtökön 17 órakor tartják a Keresztury VMK kávézójában, ahol V. Kulcsár Ildikó újságíró beszél „anyákról, nagymamákról és más szent őrültekről”. Pénteken és szombaton látogatható a VMK-ban az interaktív születés kiállítás, augusztus 5-én, hétfőn 15 órától pedig Családi cekker címmel szülés- és születésélményekről, a családdá válásról s hasonló témákról zajlik könnyed beszélgetés az Egészségfejlesztési Irodában. Kedden délután nyílik mód interaktív szülőszoba-látogatásra a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban, ugyanaznap délelőtt pedig a babahordozás lesz a téma az Apáczai ÁMK-ban.

Számos egyéb program mellett a születés hete keretében jelentik be, hogy Zalaegerszegen is útnak indul a babazászló. Vagyis, a megyeszékhely is csatlakozik a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom országos kezdeményezéséhez: az érintett családok speciális zászló kitűzésével adják hírül, kisbaba érkezett otthonukba.