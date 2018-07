Huszonnégy településen kínál nyári programokat a III. Göcseji Dombérozó

Július 14-22 között számtalan program, érdekesség várja az érdeklődőket a zalai tájegység számos községében. Az idő alatt tart ugyanis a harmadik alkalommal megszervezett, és idén 24 település részvételével zajló Göcseji Dombérozó. A programsorozatról a szervezők csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a falumúzeumban.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a rendezvénysorozat nyújtotta kulináris, kulturális lehetőségek kapcsán fejezte ki örömét. Elmondta, hogy az elsősorban göcseji hagyományokon alapuló programok közé idén új elemként, mintegy fordított időutazásként az innovációt képviselve csatlakozik a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, ahol látogatást tesznek lehetővé, és onnan indul majd egy veterán autós, motoros felvonulás július 21-én.

Tolvaj Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere a megyeszékhely szervezésben való közreműködéséről szólva fejtette ki, hogy az itt élők sajátjuknak tekintik a göcseji értékeket. Bár, mint turisztikai tapasztalatai alapján hozzátette, sokszor az itt élők sem ismerik eléggé a közvetlen környezetüket. A rendezvénysorozat kiváló alkalom arra, hogy az itt élők megismerjék saját és egymás településeit. Felajánlotta a megyeszékhely további segítségét, s egyúttal elmondta, szeretnék, ha a jövő szeptemberben megnyíló helyi termelői és kézműves piac, egyben Göcsej látogató központ is bekapcsolódna a következő években a rendezvénysorozatba.

Magai Ágota szervező, a rendezvénysorozat ötletgazdája a három év tendenciájából a bővülést emelte ki, hiszen a dombérozó két községből a Göcsej Civil Társaság kezdeményezésével indult, és idén 24 település összefogásával kínál sokrétű betekintést a zalai tájegység életébe. Mint elmondta, a cél több annál, mint amit az idei, egyébként gazdag programfüzetük kínál. Az eredeti gondolat is egy hosszabb távú célt tűzött ki, ami ma is aktuális, a Göcsej tájegység gazdasági fejlesztését. A célközönség minden érdeklődő, turista, de az is eredmény, ha a városból, vagy az egyik faluból a másikba látogatnak megismerni egymást az emberek.

A Göcseji Dombérozó védnökei a Göcseji Múzeum és a Zalai Hírlap. Sümeginé Horváth Anita közönségszervező a múzeum közreműködésével megvalósuló programokról szólt, köztük a Gellénházán 17-én sorra kerülő népi gyermekjátékok olimpiájáról. Horváth Attila, a Zalai Hírlap főszerkesztője elmondta, az alulról jövő kezdeményezésként sikerre vitt nagyszabású rendezvénysorozat méltán tarthat számot a közönség és a sajtó figyelmére. A Göcseji Dombérozó hivatalos nyitó rendezvénye július 14-én Nován lesz, a Göcseji Aratónapokkal együtt.