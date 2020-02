Honvédelmi nevelés, kadétprogram Zalaegerszegen

A Honvédelmi Minisztérium által támogatott, középiskolások számára nyújtott nevelési program célja, hogy az iskolai tanórákat hatékonyan kombinálja a diákoknak kihívást jelentő, értékes tapasztalatokat nyújtó elfoglaltságokkal, a honvédségi, katonai környezet miatt különleges élményt és fejlődési lehetőséget biztosítva.

Egyebek mellett ezt jelenti a kadétprogram, amelyről kedden a Keresztury művelődési központban tartottak tájékoztatót dr. Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért s ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos részvételével.

A kormánybiztos érdeklődésünkre arról beszélt, hogy egyre népszerűbb a kadétprogram, amelybe az országban már félszáznál több gimnázium és szakiskola kapcsolódott be. A jelentkező intézményből egy osztály részese a programnak. A diákok a katonai alapismereteket választható közismereti tantárgyként tanulják, vagy honvédelmi ágazati szakképzésben vesznek részt. A gyerekekkel katonai mentor foglalkozik, aki a honvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat oktatja. A mintát Nagy-Britanniából vették.

A kormánybiztos arról is szólt, hogy honvédelmi sportközpontok építésébe kezdett a kormány. Ezek a lőterekkel is rendelkező sportlétesítmények közösségi programok, sportlövész-, küzdősport-, általános képességfejlesztő foglalkozások, valamint elméleti képzések megtartására lesznek alkalmasak. A tervek szerint minden járásba jut ilyen létesítmény, az első öt tavasszal kapja meg az építési engedélyt; Zalaegerszeg is egyike a kiválasztott helyszíneknek, a megvalósulás ideje még nem ismert.

A tájékoztató az első volt az országban, szervezésében közreműködött a Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesülete is.