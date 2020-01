Hévíz napjainkban az egyik leggyorsabban fejlődő város Európában

Akár a zalai fürdőváros is lehet Európa idei legkedveltebb úti célja. Erről nemzetközi közönségszavazás dönt, amely ma indul és február 5-ig tart.

Az European Best Destination versenyt 2009 óta rendezik meg, életre hívói között van az Európai Bizottság is. Célja, hogy a földrész turistaparadicsomaira irányítsa a figyelmet. Az évenkénti húszas mezőnyről háromszáz szakmai szervezet dönt, ebbe az elitbe került most Hévíz, amely olyan városokkal száll harcba a címért, mint Róma, Amszterdam, Athén és Prága. – Maga a jelölés is elismerést, megtiszteltetést és rangot jelent – fogalmazott tegnapi sajtótájékoztatóján Papp Gábor polgármester. – És bár fontos, hogy ki nyer vagy kik végeznek dobogós helyen, de még ennél is lényegesebb, hogy a város ezzel a szavazással egy európai turisztikai kampány része lesz, s így még jobban ráirányul a figyelem. Papp Gábor emlékeztetett: tavaly Budapest győzött, így most Magyarország duplázhat, de Hévízen azzal sem lennének elégedetlenek, ha „csak” az élmezőnyben végeznének.

A francia Maximilen Le­juene, a European Best Des­ti­nation igazgatója a verseny nemzetközi honlapjának Hévízről azt mondta: „amit itt átélünk, nem hasonlítható össze más városok kínálatával”.

– Hévíz az egyik leggyorsabban fejlődő európai város – fogalmazott a folytatásban az igazgató –, amely évről évre egyre több látogatót fogad. Népszerűségét Európa legnagyobb természetes termáltava mellett a gyönyörű városközpont, számos wellness-szolgáltatás, továbbá a gasztronómiai kínálat is erősíti.

Papp Gábor ezt a gondolatot folytatva azt mondta: a város azért vállalta a megmérettetést, mert hisznek abban, hogy „akik ide látogatnak, legalább akkora vagy akár nagyobb élményben részesülnek, mint bármelyik európai nagyvárosban”. Hévíz életre szóló élményt ad – szögezte le.

A sajtótájékoztatón a polgármester bemutatta a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét, Fejes Edinát, aki 18 éves nagyvállalati marketingtapasztalattal érkezett, dolgozott például a MÁV-nál és a Citroënnél is. Ő úgy fogalmazott, a városnak ebben a versenyben az intimitás, a nyugalom és a harmónia lehet az előnye, s arra biztatott minden zalait, hogy szavazzon Hévízre. A nemzetközi voksoldal a város honlapjáról is elérhető, egy IP-címről hétnaponta lehet érvényesen kattintani. Az ügyvezető hozzátette: a városra szavazók között well­nesshétvégét sorsolnak ki.

A tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott: az előzetes adatok alapján Hévíz 2019-ben újabb rekordot döntött, túlszárnyalva az előző évi 1 millió 220 ezer vendégéjszakaszámot. A város ezek után 2020-ban a német nyelvterületen szeretne erősíteni, és koncentrál az orosz, valamint a feljövőben lévő ukrán, cseh és szlovák piacra is.

– Ez a verseny számunkra komoly lehetőség – szögezte le Papp Gábor –, s az is, hogy itt lesz az idei Giro d’Italia három magyarországi szakaszának egyik részhajrája májusban. Utóbbira számos attrakcióval készülünk, és szeretnénk kihasználni mindkét esemény marketingértékét. Közben pedig folytatjuk a város megújítását, s mindezektől további sikereket, turisztikai eredményeket várunk.