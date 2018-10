Hálózatba kapcsolják a helyi termelőket

Helyi termelők mutatkoztak be nemrég a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány programján.

Egy osztrák–magyar határon átnyúló projekt keretében rendezték meg a találkozót, melynek zalai partnere az alapítvány. A programon a zalai élelmiszer-ellátásba bekapcsolódó termelők vettek részt.

– A programban az osztrák–magyar határtérségben 13 régió összeállt, Zalából a Lenti és a Zalaegerszegi járás érdekelt – mondta a szervezők részéről Filó Gabriella, a helyi iroda vezetője. – Célunk, hogy az itt működő vállalkozókat hálózatba kapcsoljuk, és elősegítsük együttműködésüket, illetve üzleti kapcsolataikat.

A programon olaj-, aszalvány-, háziszörp- és lekvárkészítők, levendula- és gyógynövénytermesztők, sörfőző, méhész és mangalicatenyésztő is bemutatkozott, és kóstolót is vittek termékeikből. A turisztikai szegmensből is hívtak szereplőket a programra, hisz további cél, hogy a helyi termelők által előállított termékeket a vendéglátóhelyek, szállodák is használják.