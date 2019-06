Gyógyítani csak lélekkel lehet – Egészségügyi dolgozókat tüntettek ki megyeszerte

Semmelweis Ignác közelgő születésnapja apropóján Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Lentiben is ünnepséget tartottak.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen az alapellátásban dolgozókat köszöntötték szerdán este a Tóka vendéglőben. Balaicz Zoltán polgármester beszédében kitért az ünnep kettős jelentésére. Hiszen 1818. július elsején egy olyan ember látta meg a napvilágot, akire méltán lehetünk büszkék.

Semmelweis Ignác rámutatott a fertőzések megelőzésének életmentő módszerére, s evvel az egész emberiséget szolgálta. Születésnapja egyben a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, ami módot ad arra, hogy kifejezzük hálánkat mindazok iránt, akik ezt a hivatást gyakorolják.

Balaicz Zoltán az ünnepségen felidézte, hogy Zalaegerszeg 353 millió forintot fordított a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők, a védőnői szolgálat, valamint a központi ügyelet infrastruktúrájának korszerűsítésére, s megemlített egy nyertes pályázatot, aminek révén három praxisközösség 200 millió forint támogatáshoz jutott. A megszépült rendelők, a modern eszközök azonban mit sem érnek önmagukban, az elhivatott, összetartó egészségügyi dolgozók töltik meg mindezt lélekkel, tartalommal. Mint mondotta, ismeri az alapellátásban dolgozókat, tisztában van vele, hogy az ő életük sem mentes a gondoktól. Mégis képesek rá, hogy jó szóval, mosollyal, megértően forduljanak az elesett, segítséget remélő beteg ember felé. Ezért a város teljes közössége nevében mondott köszönetet a zalaegerszegi egészségügyi alapellátás valamennyi dolgozójának.

A város önkormányzata megbecsülése jeléül elismeréseket is odaítélt. A Balaicz Zoltán, valamint dr. Vadvári Tibor alpolgármester által átadott kitüntető okleveleket dr. Batka Jenő házi gyermekorvos, Tóth Éva asszisztensnő, Nagyváradi Szilvia védőnő, dr. Csókáné dr. Vadvári Ágnes fogszakorvos és Szabó Lászlóné asszisztensnő vehette át. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala Megyei Területi Szervezete a Semmelweis-nap alkalmából Krajczár Jánosné védőnőt részesítette elismerésben, amit Szekérné Büki Erzsébet adott át.

A kitüntetetteket, valamint az alapellátás valamennyi dolgozóját végül műsor köszöntötte, Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor, a Hevesi Színház két művésze jóvoltából.

Nagykanizsa

A Nagykanizsai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Semmelweis-napi ünnepségét a Honvéd Kaszinóban rendezték meg szerda este. Az eseményen elsőként Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta: az itthoni egészségügyi ellátásra nyugat-európai összevetésben sem lehet panasz. Ezt számok is bizonyítják.

– 2013 és 2017 között évi 3,5 százalékkal nőtt a GDP-arányos ráfordítás összege, amit az egészségügyre költöttünk – bocsátotta előre Cseresnyés Péter. – Nemcsak a kormány, hanem a város is nagyot lépett előre ebben az időszakban, hiszen ekkor újult meg a kórház és gyarapodott újabb orvostechnikai eszközökkel, továbbá sikerült több orvosi rendelőt felújítani. 2010 és 2017 között az európai nők körében fél évvel, Magyarországon másfél évvel, az európai férfiak körében 1,2, hazánkban pedig 3,3 évvel nőtt az átlagéletkor. A 100 ezer lakosra jutó CT-vizsgálatok száma szinte elérte az uniós átlagot, az 1000 lakosra jutó kórházi ágyak számát illetően pedig a 28 EU-tagállam közül a 4. helyen vagyunk. Ez, azt gondolom, nagyon előkelő hely.

Köszöntötte a megjelenteket Dénes Sándor polgármester is, illetve Stimeczné dr. György Bernadette, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője is. Utóbbi azt mondta: az egészségügyben a dinamikus fejlődés miatt folyamatosan jelen van az orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető konfliktusa. Hozzátette, az elmúlt években az alapellátás több szempontból sem mozdult el reménytelen helyzetéből, jogi és financiális elhanyagoltsága súlyosbodó népegészségügyi kockázatot jelent.

Ünnepi megemlékező beszédet dr. Varnava Charalambos ifjúságorvos mondott, aki a magyar szakembereknek az orvostudomány fejlődésében betöltött jelentős szerepére mutatott rá.

A beszédek után került sor az elismerések átadására. Oklevéllel mondtak köszönetet többéves, magas színvonalú munkájáért dr. Vass Tamás fogszakorvosnak, dr. Szokola Ágnes házi gyermekorvosnak, dr. Tóth Éva háziorvosnak, dr. Beznicza Ernesztina nyugalmazott háziorvosnak, Kovácsné Tóth Katalin ápolónőnek, Cserfőné Holló Magdolna fogászati asszisztensnek, Radics Andrásné ápolónőnek, Megyesi Krisztina ápolónőnek, Salamon Bernadett fogászati asszisztensnek, Kránicz Józsefné területi védőnőnek, Mikó Andrea területi védőnőnek, Kéryné Grommer Melinda iskola védőnőnek és Kardos Beáta Erzsébet ifjúsági védőnőnek. Az egészségügyi szakdolgozói kamara Zala megyei szervezetének kitüntetését pedig Virthné Szabó Katalin, a 12-es vegyes háziorvosi körzet ápolónője vehette át.

Az ünnepséget színesítette műsorával Kardos Eszter és Horváth Szilárd, musicalekből adva elő részleteket.

Lenti

Lentiben a városi művelődési központban köszöntötték a Magyar Egészségügy Napja alkalmából a város egészségügyi és szociális intézményeiben dolgozókat. A hagyományoknak megfelelően idén is többen elismerésben részesültek a betegekért, gondozottakért végzett áldozatos munkájukért. Az egybegyűlteket Horváth László, a város polgármestere köszöntötte. Felidézte Semmelweis Ignác munkásságát, majd az egészségügyet érintő aktualitásokról szólt.

– Nagy gond, hogy a gyógyítók egyre kevesebben vannak – kezdte a polgármester. – Hazánkban általános 30 százalékos béremeléssel igyekeznek segíteni a közigazgatásban és az egészségügyben dolgozókat, több lépcsőben emelik a béreket. Ez a lépés elkerülhetetlen, hogy az akut problémákat meg lehessen oldani és a szakemberhiány ne veszélyeztesse a napi működést. A kórházakat 55 milliárd forinttal konszolidálták, ebből a lenti rendelőintézet is részesült 2018 végén, 10 millió forintos támogatást kapott. A város önkormányzata is érzi a felelősséget, megújult a rendelőintézet néhány éve, új eszközöket szereztünk be, támogatjuk az idősgondozást, megújultak a háziorvosi rendelők, a bölcsőde, működik az ügyeleti rendszer, hozzájárultunk a mentőállomás dinamizálásához és létrehoztuk az egészségfejlesztési irodát. A rendelő humánerőforrás-fejlesztésére mintegy 30 millió forintot nyertünk el, korszerű eszközök beszerzésére pedig 285 millió forintot, ami biztosítja a magasabb szintű ellátást.

Ezt követően öten vehettek át munkájukért kitüntetést dr. Pál Attilától, a Zala Megyei Közgyűlés elnökétől és Horváth László polgármestertől. Elismerésben részesült Gerencsér Éva Rozália, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet asszisztense, Beck Gyuláné, a Kolping Gondozási Központ gondozónője, Krasznai István, a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ gépjárművezetője, Pálla Miklós mentő-technikus és Somoskői Ildikó, a bölcsőde konyhai kisegítője.

A rendezvény zárásaként dr. Pál Attila mondott köszönetet pohárköszöntőjében az ünnepelteknek munkájukért.