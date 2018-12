Göcseji kalandozó: Mesékkel járhatjuk be a falumúzeumi portákat

Az öreg malom boldogsága címmel mesés kiállításvezető kiadvány jelent meg a skanzenről a Göcseji Múzeum gondozásában.

A gyerekeknek szánt göcseji „kalandáriumot” csütörtökön mutatták be sajtótájékoztató keretében. Az összejövetelen Balaicz Zoltán polgármester bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy tovább gazdagodott a megyeszékhely imázsát építő, gyerekeknek szóló kiadványok sora, hiszen korábban már egerszegi kifestőkönyv és társasjáték is napvilágot látott. A mostani, ezer példányban megjelent mesekönyvből a jótékonyság jegyében a családok átmeneti otthonában élők is kapnak ajándékba.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A folytatásban dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese a kiadvány múzeumpedagógiai lehetőségeit vázolta, Varju András falumúzeumi osztályvezető pedig a kötet megszületését övező, jó szellemű közösségi munkát dicsérte. A mű finanszírozásához ugyancsak közösségi formát választottak, magánemberek és vállalkozások egyaránt kedvvel álltak az ügy mellé.

A mesék szerzője, Balaton László köszönetet mondott az alkotótársaknak, Varju András szerkesztőnek, Marx Mária néprajzi lektornak, Németh Miklós grafikusnak, a fotókat készítő Horváth Lillának és Zóka Gyulának, valamint a borítót tervező Tóth Norbertnek. A szép kivitelű kötet tizenkét, néprajzi ismeretekkel megtűzdelt mesét tartalmaz, végigkövetve a falumúzeum portáit és az év hónapjait ugyancsak. A kalandos történeteket a nyári kézműves­táborokban készült rajzok illusztrálják.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS