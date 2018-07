Fontos felújítást végeztek el Rédics szívében

Újabb útszakaszon végeztek felújítást nemrég az illetékesek a határ menti településen.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mintegy 200 méter hosszban végezték el a településen a Sugár utca aszfaltozását és az útpadkát is rendbe tették a munkálatok során. A fejlesztésről Soós Endréné polgármester számolt be lapunknak. Mint elmondta: az útszakasz ezen részére már igencsak ráfért a felújítás, hiszen erősen elhasználódott a burkolat az elmúlt évtizedek alatt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A Sugár utcában végzett aszfaltozás mellett megtörtént a Pozsonyi utcában a vízelvezető árok kitisztítása, valamint új hídcsöveket is lefektettek és kavicsozták a medret – magyarázta a polgármester kérdésünkre. – Azért is fektettünk erre a munkára nagy hangsúlyt, mert a közelmúltban a Pozsonyi utcában új, térköves járda épült, és így az ároktisztítással, illetve a vízelvezetéssel sem lehet már gond a jövőben. Ez egy frekventált, forgalmas terület Rédicsen, hiszen itt található az iskola, mellette a labdarúgópálya, a szabadtéri színpad, mely terület több helyi rendezvénynek is otthont ad. Vagyis fontos, hogy a közlekedés zavartalan és biztonságos legyen.

Soós Endréné hozzátette még, hogy az elmúlt években több jelentős fejlesztés is megvalósult a településen, utak újultak meg, odafigyelnek a vízelvezető árkok rendben tartására és épületeik fejlesztéseire is, ám további munkálatokra is szükség lenne. Mint mondta: a járdák felújítása jelenti az egyik legnagyobb gondot, főként a Vasút utcában, többen jelezték is neki a településen élők közül a szakasz rossz állapotát, ám az érintett járda nem a település önkormányzatának tulajdonában van, így saját hatáskörben nem tudják elvégezni a szükséges munkálatokat.