Fontos elmenni a szűrővizsgálatra – Zalában 17 településről hívtak meg 678 lakost (videó)

Megkezdődött négy orvosképző egyetem koordinálásával az országos vizsgálatsorozat, 500 településen közel 18 ezer fő bevonásával. A reprezentatív kutatás célja, hogy pontos képet adjon a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról.

A május 1. és május 14. között zajló vizsgálatsorozat a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével indult. A tesztelésen véletlenszerű kiválasztás alapján 17 787 tizennégy éves vagy idősebb személy vehet részt az ország egész területéről. Zala megyében 17 településről hívtak meg 678 lakost levélben, az ügyfélkapun vagy telefonos megkereséssel: Bak, Bezeréd, Egervár, Felsőpáhok, Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Nemesapáti, Pacsa, Páka, Petrikeresztúr, Vonyarcvashegy, Zalaegerszeg, Zalakaros, Zalakomár és Zalaszentgrót szerepel a programban. Megyénkben a Pécsi Tudományegyetem végzi a vizsgálatokat, amelyek tegnap kezdődtek.

A meghívóban a szűrővizsgálatra legalább két dátum, valamint a vizsgálat megajánlott helyszínéül a bejelentett lakhelyhez közeli kórház vagy önálló szakrendelés, esetleg háziorvosi rendelő címe szerepelt. Egyes településekre szűrőbusszal érkeznek a vizsgálatot végzők, de előfordulhat, hogy a mentőszolgálat szakemberei segítenek. Az úgynevezett PCR-vizsgálat vérvételből, valamint száj- és orrgaratból pálcikával vett mintavételből áll. A résztvevők egy kérdőívet is kitöltenek. A vérvétel azt mutatja meg, hogy már átestek-e a fertőzésen, a száj- és orrgaratból vett minta pedig azt, hogy éppen fertőzöttek-e a SARS-CoV–2 vírussal.

– Ma jó volt a részvételi arány Zala megyében – mondta tegnap lapunknak dr. Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke. – Bízunk abban, hogy a meghívottak mindannyian eljönnek a szűrésre, hiszen ők nemcsak saját magukat képviselik, hanem egy statisztikai csoportot, a felmérés ugyanis országos és regionális szinten, valamint életkorra is reprezentatív. A részvételük azért kiemelkedően fontos, mert tudományos adatokra van szükség a járvány leküzdéséhez, a megelőző járványügyi intézkedések megalapozásához, összességében az ország egészségének javításához.

Dr. Sebestyén Andor hozzátette: Magyarországon idejében meghozták a szükséges intézkedéseket, az ország jól felkészült, az emberek fegyelmezettek, ezért sikerült alacsonyan tartani a járványgörbét. Az országos tesztelés eredményét várhatóan május második felében hozzák nyilvánosságra. Aki részt vesz a vizsgálaton, értesítést kap az eredményeiről.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán számolt be arról, hogy prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora értesítette: a városból 143 főt kértek fel, hogy vegyen részt az önkéntes, ingyenes szűrővizsgálaton. A polgármester közölte: a tesztelés előre meghatározott helyszíneken és időpontokban zajlik, de az idős vagy beteg emberek szűrését az otthonukban is elvégzik. Végül ő is kérte az érintettek segítségét a vírus elleni küzdelemben, és megköszönte a támogatásukat.

AZ EGYIK HELYSZÍN A MEGYEI KÓRHÁZ A Szent Rafael Kórház tájékoztatása szerint a régiónkban a Pécsi Tudományegyetem által irányított vizsgálatban közreműködnek munkatársaik, az intézményük lesz az egyik tesztelési helyszín. A KSH segítségével kiválasztott résztvevők előzetesen levélben vagy telefonon felkérést kaptak az egyetemektől. A vizsgálatra érkezőket a kórház Csány tér felőli főbejáratánál fogadják, míg a mintavétel a D épület földszintjén, a tüdőgyógyászat járóbeteg-rendelőiben történik. A fertőtlenített helyiségek a többi kórházi egységtől elszeparáltak, ahol egyéb vizsgálati és gyógyászati tevékenység jelenleg nem zajlik. A tájékozódást táblázás segíti.

