Figyelnek az értékekre Zalakaroson és Keszthelyen

A vendégek biztonsága érdekében a Zalakarosi Fürdő területén, illetve Keszthelyen is megnyílt tegnap a bűnmegelőzési iroda, ahol önkéntes fiatalok segítik a rendvédelmi szervek munkáját.

A Zalakarosi Fürdő igazgatója, Cziráki László elmondta: tavaly a biztonság szempontjából kitűnő évet zártak, hiszen apró lopásokon kívül semmilyen bűncselekmény nem történt. S ebben nagy szerepük volt a tanulóknak, akik éberen figyeltek arra, hogy mindenki nyugodtan pihenhessen.

Novák Ferenc polgármester kiemelte: a statisztikák szerint Zalakaros a legbiztonságosabb város az országban. A turizmus egyik alapvető értéke a jó közbiztonság, mely a fürdőn kívül is remekül működik. Sőt a fiatalok gyakran pásztázzák a parkolókat is, s a fokozott szolgálat csak tovább erősíti az emberekben, hogy bizony a városban nyugalomra találhatnak.

Berke László rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője elmondta: az előző évhez hasonlóan 25 diák segít a fürdőben, illetve annak közvetlen környezetében. A fiatalok szórólapot osztanak, ezzel is felhívva a figyelmet az elkövetők módszereire, illetve vannak közöttük olyanok, akik kiválóan beszélnek idegen nyelveket. Bíznak benne, hogy többek között a már felkészült fiatalok segítségével minimálisra csökkenthetik a bűncselekmények és a bejelentések számát is.

Keszthelyen is felavatták tegnap a bűnmegelőzési irodát, amely már 18 éve minden nyáron segíti a közbiztonság javítását, a turisták tájékozódását.

A megnyitón Ruzsics Ferenc polgármester elmondta: kezdetben állami, pályázati támogatással működött az iroda, most már évek óta az önkormányzat 1,5 millió forintos támogatásával. A Balaton-parti létesítményt dr. Horváth István városi rendőrkapitánnyal adta át rendeltetésének.

Lakics Andrea rendőr őrnagy, a Keszthelyi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója, az iroda vezetője lapunknak elmondta: az Asbóth-iskola 10. és 11. évfolyamos, rendészeti szakos diákjai töltik itt gyakorlati idejüket, valamint közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok. Gyalog és biciklivel járőröznek, figyelmeztetik a strandolókat, hogy óvják értékeiket, járják a parkolókat, a piacot, a sétálóutcát, megfordulnak a gyenesdiási, a vonyarcvashegyi és a balatongyöröki strandokon is. Augusztus 18-ig hetente 4-6 diák dolgozik az irodában, amely az elmúlt években is hozzájárult az amúgy is élhető város még biztonságosabbá tételéhez.