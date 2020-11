Ezt a két települést tüntették ki az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díjjal

Az idősgondozás terén a kötelező jogszabályi feladatokat meghaladóan végzett kimagasló tevékenységük elismeréseként ez évben is két települést tüntetett ki az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díjjal a Zala Megyei Közgyűlés.

Az érintett települések közül Szentgyörgyvölgy polgármestere, Varga Zsuzsanna tegnap délelőtt vette át a díjat Pácsonyi Imrétől, a megyei közgyűlés alelnökétől, a Zala Megyei Idősügyi Tanács elnökétől. A díjátadót általában az idősek világnapja évfordulója alkalmából, ünnepélyes körülmények között szokták tartani, a vírushelyzet miatt – éppen az érintett korosztály védelme érdekében – ettől most eltekintettek.

Az eseményen Pácsonyi Imre elmondta, idén hét önkormányzat pályázott a díj elnyerésére, három városi rangú település (Keszthely, Lenti és Nagykanizsa), valamint négy község (Gellénháza, Kisgörbő, Kistolmács és Szentgyörgyvölgy). A benyújtott pályázatokat minden esetben a Zala Megyei Idősügyi Tanács értékeli, majd javaslatot tesz a díj odaítélésére a megyei közgyűlés elnökének. A díjat évente két település kaphatja meg, idén Szentgyörgyvölgy és Kistolmács tevékenységét ismerték el ezen a módon. Utóbbi település képviselő-testülete pénteken veszi át a díjat.

Varga Zsuzsanna arról beszélt, hogy a közel 400 fős Szentgyörgyvölgy lakóinak közel fele hatvan év feletti, s a település korfája idősödő képet mutat. Az önkormányzat ezért is tartja kiemelten fontos feladatának az idősgondozást, amelynek a kötelezően ellátandó feladatokon túl számos formája létezik. A község fenntartásában 27 férőhelyes gondozási központ működik, a falugondnok napi szinten látogatja az időskorúakat, de a képviselő-testület tagjai szintén igyekeznek tartani velük a kapcsolatot, segíteni őket mindennapi teendőikben. A polgármester azt is fontosnak tartja, hogy az időskorúak rendszeres résztvevői a helyi rendezvényeknek, közösségi programoknak, bár ezekből a koronavírus-járvány miatt idén kevesebbet tartottak. Varga Zsuzsanna szerint gesztusértékkel bír, de hasznos tevékenység is, hogy a döntések előkészítése során kikérik a korosztály tagjainak véleményét, számítanak évtizedes tapasztalatukra.