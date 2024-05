Merthogy "kicsiben" ez tényleg olyan, mint a Magyar Kupa döntője, és ennek megfelelően van presztízse is a zalai kupadöntőnek. Külön rangot ad a mindenkori fináléknak, hogy évek óta a ZTE Aréna a helyszín, ahol a megyei bajnokságban futballozók nem gyakran, ám annál ritkábban léphetnek pályára. Erről, ennek a jelentőségéről is beszélt a döntő előtt Ostrom János, a Zalalövői TK edzője. Csapata első alkalommal került a fináléba, ami plusz örömteli számukra.

– Én már az elődöntő előtt is úgy buzdítottam a fiúkat a Böde ellen, hogy van, akinek ez lehet az első alkalom, másoknak meg az utolsó, hogy pályára lépjenek a ZTE Arénában, egy igazán profi stadionban és pályán – mondta a Zalalövő szakvezetője, amikor megkerestük. – A Zalalövő TK történetében pedig még nem volt rá alkalom, hogy a döntőbe jusson! A kupával kapcsolatban az elsődleges célunk az volt, hogy felkerüljünk az MK főtáblájára. Ez már megvan! A döntő ajándék, motiváltak vagyunk. A Szentgrót az esélyesebb, hiszen nagyobb tapasztalata van már a finálék terén, viszont nálunk is nagy a lelkesedés. Meglátjuk, mi jön ki ebből. Zalalövőről sokan készülnek az egerszegi döntőre, ez minket is motivál és mindent megteszünk majd a fináléban. Sajnos a sérülések nem kerültek el bennünket, ez kissé gondot okoz.

A Zalaszentgrót VTC sorozatban a negyedik megyei kupadöntőjére készül. Bencze Péter a nyár óta irányítja a csapatot, és szintén nagy várakozással tekint a szerdai döntő elé.

– A szezon elején erről mindenki csak álmodozni szeretett volna, hogy májusban kupadöntőt játszunk a ZTE Arénában, sőt, mellette még a bajnoki érmekért is versenyben leszünk – kezdte evvel esélylatolgatását Bencze Péter. – Amikor tavaly nyáron nekiálltunk a munkának az elnök úrral, arról volt szó, hogy csináljunk egy olyan csapatot, amelyre büszke lehet a klub, a közösség, az emberek. Úgy gondolom, hogy ezt az elsődleges célt már most teljesítettük, és bőven a várakozáson felül teljesítettek a srácok. Aki ismer, tudja, hogy mindenkor a maximumra törekszem és a játékosaim is. Ha már itt állunk a kupasiker kapujában, szeretnénk berúgni azt a bizonyos ajtót és a végén a magasba emelni a kupát. Főleg úgy, hogy a döntőig vezető út nekünk volt a hosszabb. Már az első körben megye egyes ellenfelet kaptunk, nem voltunk erőnyerők egyszer sem, és a bajnokságban két dobogós ellenfelünket is kiütöttük. A Zalalövő gárdája évek óta masszív csapatot alkot, rendszeres tagja az élmezőnynek, így egy igazán nívós ellenfélről beszélünk. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. A döntőben bármi megtörténhet, ezért is van varázsa. Rengeteg tényező fog dönteni, egy viszont biztos: a ZTE Arénánál és a kupánál nagyobb motiváció nem kell senkinek. Több helyen hirdetjük mi is a Zala Vármegyei Igazgatósággal közösen, és jómagam is szeretnék kérni mindenkit, hogy akinek van lehetősége, támogassa Nagy Barbara gyógyulását. A döntő mellett se feledkezzünk meg arról, hogy a legfontosabb mindig az egészség és az emberélet.

Ahogy korábban megírtuk, a szerdai kupadöntőre ingyenes a belépés, ám a rendező Zala Vármegyei Igazgatóság a döntő kapcsán gyűjtést szervez, elősegítendő egy zalai női játékos, Nagy Barbara gyógykezelését. A stadion több pontján gyűjtődobozok lesznek elhelyezve, s arra kérnek mindenkit: lehetőségeihez mérten legalább egy „belépőnyi” összeggel támogassák Barbara harcát a gyógyulásért.

Fontos információ még, hogy a ZTE Aréna készpénzmentes stadion, így a büfékben csak bankkártyával lehet fizetni.