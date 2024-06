DK-s polgármesterjelölt és momentumos felügyelőbizottsági elnök is érintettje annak a nagykanizsai botránynak, amelyben a rendőrség mellett immár az adóhatóság is nyomoz - írja a zalatajkiado.hu cikkére hivatkozva a Magyar Nemzet.

A Zalatajkiado.hu pénteken számolt be arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálódik a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél történt szabálytalanságok és visszaélések ügyében. Az önkormányzat többségét kiadó baloldali Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) több tagja is falazhatott a jogsértéseknek. Miután több visszaélésre is fény derült a cégnél, Balogh László, Nagykanizsa fideszes polgármestere tett feljelentést, amely alapján a rendőrség korábban nyomozni kezdett, egyebek mellett hamis számlák, túlárazott szerződések, szolgáltatások, szabálytalan gépkocsihasználat és meghamisított menetlevelek miatt. Újdonság, hogy a NAV is eljárásba kezdett.

A botrány áprilisban pattant ki, amikor Fenyves Tamás független képviselőjelölt, a Kanizsa Rehab felügyelőbizottsági tagja egyebek mellett arról számolt be a Zaol-nak, hogy tavaly márciusban kiderült: hibás és valótlan adatok szerepeltek a cég 2023-as üzleti tervében.

