A Cserta-menti Nyugdíjas Klub rendezvényére a csesztregi, lovászi, bázakerettyei és Lentiből a Civil Nyugdíjas Klub tagjai látogattak el.

– Részt veszünk egymás rendezvényein, s most úgy szerveztük meg a találkozót, hogy mind az öt partnerklub tagjai képviseljék magukat – tájékoztatott Bicsákné Brenner Anikó még a rendezvény megkezdése előtt. – A beszélgetés és a vendéglátás mellett a csoportok előadással – verssel, dalokkal, vidám jelenetekkel –, illetve szájharmonika produkcióval is készültek. A résztvevő klubok között nagyon jó és élénk a kapcsolat, legutóbb Lovásziban tekéztünk és készülünk a lovászi művészeti bemutatóra is. Tagjainknak pedig havonta tartunk klubnapot, különféle elfoglaltságokkal. Igyekszünk az időseket összefogni és tartalmas elfoglaltságot nyújtani számukra. Nemrég például az internetes csalások kiszűréséről hallhattunk előadást, illetve az időskori demenciáról tartott tartalmas beszámolót dr. László Marianna, korábbi háziorvosunk.

Többen is köszöntötték a megjelent nyugdíjasokat, balról Bicsákné Brenner Anikó, mellette Tomposné Gyuricza Judit és Lovrencsicsné Tánczos Ilona alpolgármester

Fotó: Korosa Titanilla

Hozzátette, hogy ez az összejövetel a kétéves évfordulóját ünneplő csömödéri klub eddigi legnagyobb rendezvénye.

Az összejövetelen megjelenteket Tomposné Gyuricza Judit, Csömödér polgármestere is köszöntötte.