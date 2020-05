Érettségi: biztosítják a védőeszközöket Zalában is

Megkezdődött az érettségizőknek és felügyelő tanáraiknak biztosított maszkok és védőeszközök kiszállítása – jelentették be csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára hangsúlyozta: a hétfőn kezdődő idei érettségin a járványhelyzet miatt a biztonsági intézkedésekre kell kiemelten odafigyelni. Ezeket sorolva közölte: néhány tárgy kivételével csak írásbeli vizsgákat tartanak, ami jelentősen csökkenti a személyes kontaktusok számát. A közlekedési tumultus csökkentéséért az első héten a vizsgák délelőtt kilenc órakor kezdődnek – tette hozzá. Sűrítik a közösségi közlekedés járatait, ugyanakkor vélhetően sokan személyautóval közelítik meg az iskolákat, ezért a rendőrök a forgalomirányításban vállalnak szerepet, és figyelnek a kialakuló csoportosulásokra is – tette hozzá. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, hogy minden intézményben biztosítanak fertőtlenítőszereket, maszkokat és a tanároknak védőkesztyűt az állami tartalékok terhére. „Ezek biztosításában oroszlánrésze van a kormányhivataloknak” – mondta.

A maszk viselése az iskolák folyosóin, közösségi helyiségeiben kötelező, a dolgozatok megírása közben azonban nem, ugyanakkor viselésük „erősen ajánlott” – emelte ki az államtitkár, arra is kitérve, hogy az épületeket alaposan kitakarították, de a higiéniára a vizsgák alatt is kiemelten figyelnek. Úgy folytatta: a felügyelői teendők alól mentesítették az idősebb, krónikus betegségben szenvedő pedagógusokat, az iskolai kapukat, ajtókat – kitámasztva – nyitva tartják, a vizsgahelyiségekben is folyamatosan szellőztetnek.

A termekben legfeljebb 10 vizsgázó lehet, közöttük legkevesebb másfél méter távolságot kell tartani, az érettségi dolgozatokat szintén járványügyi megfontolásból egy napig „pihentetik” a kijavításuk előtt – sorolta az államtitkár, aki megköszönte a kormányhivataloknak a vizsgák lebonyolításához nyújtott segítséget.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára ismertette: országszerte a diá­koknak 422 ezer 445 maszkot, a tanároknak több mint 147 ezer maszkot és kesztyűt biztosítanak, továbbá 20 ezer félliteres kiszerelésű pumpás kézfertőtlenítőt és 8376 liter felületfertőtlenítő szert szállítanak ki. A kormányhivatalok 536 intézménybe juttatnak el védőfelszereléseket, jelezte a politikus, arra is kitérve, hogy azokat az egyházi és alapítványi fenntartású intézményeknek, illetve a magán­iskoláknak is eljuttatják. A kormányhivatalok munkatársainak, népegészségügyi és fogyasztóvédelmi szakembereinek is köszönetet mondva György István beszámolt arról is, hogy 84 ezer érettségizőből mintegy hétezren – köztük azok, akiknek nincs tanulói jogviszonyuk – a kormányhivatalok által szervezett vizsgákon vesznek részt.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke arról beszélt, hogy a takarítók az érettségi alatt emelt számban dolgoznak az iskolákban. A biztonsági intézkedések miatt a vizsgák lebonyolításához kétszer annyi teremre és pedagógusra van szükség, mint általában, ezért általános iskolai tanárok is vállaltak felügyeletet. A dolgozatokat a pedagógusok kesztyűben osztják ki. A Klebelsberg Központ elnöke azt is fontosnak nevezte, hogy a vizsgához használható segédeszközök – helyesírási szótár, számológép, függvénytáblázat – közül mindenki a sajátját használhatja.

Maruzsa Zoltán kérdésre kifejtette, hogy használhatják a kollégiumokat az érettségizők, szobánként ugyanakkor csak egy ember elhelyezése lehetséges és be kell tartani a távolságtartás szabályait. Kapacitásproblémáról nincs tudomásuk – mondta. MTI