Épül a Festetics sétány, teljesen körbe lehet kerülni a gyógytavat

Folytatódik a Festetics sétány kialakítása a gyógytó mellett, a munkákkal áprilisra végeznek a kivitelezők.

A beruházásban a Magyar Turisztikai Ügynökség Hévíz partnere, a város 72 millió forintot nyert a fejlesztésre. Papp Gábor polgármester elmondta, ez része annak a tervnek, amely a tó körüli sétányok teljes megújítását célozza.

– A Festetics sétányt a Világörökségi várományosok című projektben építjük, amelyben Hévíz mellett például Keszthely és Balatonfüred érdekelt hasonló programokkal – fogalmazott a városvezető.

Az első szakasz már elkészült a tó gazdasági bejáratától a fürdőházig, most a létesítmény előtt dolgoznak a szakemberek. A sétány kialakítása során lefedik az árkot, kiszélesítik az eddigi járdát, biztosítják a terület vízelvezetését és kiépítik a világítást. Az Ady utcáig lefutó új közterületen később a város polgári korszakát idéző utcabútorokat helyeznek el, és turisztikai attrakciót is terveznek ide: speciális interaktív táblák mutatják majd be Hévíz történetét. Ezzel a beruházással teljesen körbekerülhető lesz a gyógytó, amelynek másik oldalán még idén elkezdődik a Schulhof sétány felújítása.

Ebben is a Magyar Turisztikai Ügynökség a partner. A Festetics tértől a jól ismert kerubos bejáratig újul meg a park és a sétaút, a kórházi épületek előtti terület, amelyre Hévíz a Festetics örökség programból nyert forrást.

– Folytatjuk tehát a város megújítását – szögezte le Papp Gábor –, ügyelve hagyományainkra, értékeinkre. Ennek jegyében idén még számos projekt indul.