Elindult a 18. században épült nemesapáti templom felújítása

Állványok ölelik a falu feletti dombtetőn őrködő Szent Miklós-­templom tornyát. Elkezdődött végre az országos védettség alatt álló épület felújítása.

– Egyelőre csak az első lépésnél tartunk, erre van pénzünk, de ennek is örülnünk kell – fogalmazott Szeghy Csaba Tamás plébános. – Pályázat útján nyertünk 15 millió forintot, ebből a 36 méter magas torony felállványozására, a toronysisak régi bádogozásának le­cserélésére, a kupola újrafestésére, valamint a homlokzat vakolatának javítására és festésére futja. Szükség volna ugyan­akkor a szélesebb fedésre is, hogy a továbbiakban ne folyjon a falra az esővíz. Ezt követően is állandóan figyeljük majd a pályázati lehetőségeket, hiszen szükségessé vált Nemesapáti 1753–54-ben épült templomának teljes felújítása.

Az országos műemléki védelem alatt álló nemesapáti plébániatemplom felújításáról már 2014-ben szó volt, készült is akkoriban egy tervdokumentáció, amely a rekonstrukcióra 70 millió forintos költségvetést tartalmazott. Ez az összeg időközben az anyag­árak és a bérek emelkedése miatt már több mint 100 millió forintra rúg. Ugyanakkor nem vitás, hogy ráfér a teljes épületre a külső-belső festés, valamint többek között az elektromos hálózat teljes cseréjére is szükség lenne.

– A szorult helyzet ellenére ugyanakkor azért akad még mivel büszkélkedjünk – tette hozzá az atya –, a hívek adományából és az egyházmegye támogatásával ugyanis nemrég megújultak a keresztút stációi, a közeljövő programjai között pedig szerepel a kápolna felújítása is. Emellett szeretnénk, ha társadalmi munkában rendbe tudnánk tenni a templomkertet, és hasonló keretek közt a keresztutat apró kaviccsal burkolnánk, hogy ne okozzon állandó problémát a fű kaszálása.