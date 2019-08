Egyre kedveltebb a már tizenhetedik éve megrendezett Balaton-parti polgárőrtábor

Immár 17. éve szervez nyári tábort a fiatal polgárőrök számára az országos szövetség ifjúsági tagozata, a főhadiszállást idén is a Balaton-parti nagyközség tóközeli Tulipán moteljében rendezték be.

Zalai vonatkozások

Egyéb zalai vonatkozása is van a tábornak, hiszen főszervezője és vezetője 2011 óta Horváth Róbert, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, az Országos Polgárőr Szövetség ifjúsági, sport és karitatív alelnöke, s az előadók között is szép számmal akadtak zalai szakemberek.

– Örvendetesen nagy az érdeklődés a tábor iránt, s ez nem csak a magyar tenger varázsának köszönhető – állítja Horváth Róbert, hozzátéve: a szakmai programok mellett természetesen igyekeztek minél több balatoni élményhez juttatni az ország minden részéről összesereglett táborozókat, még a reggeli tornának számító FitFight edzést is a strandon tartották. Céljuk kellő munícióval felvértezni a fiatalokat, hogy általuk szakmailag jól képzett utánpótlással gyarapodjon a civil szervezet. Mint a korábbi években is, az első héten a 14–18 éves „ifjú polgárőrök” külön, majd pedig a már nagykorú fiatal polgárőrökkel együtt kaptak „kiképzést”.

A második hetet polgárőr nappal kezdték, előadást hallgattak a civil szervezet célkitűzéseiről, programjairól, s ezekben a fiatalok helyéről, szerepéről, különös tekintettel a saját korosztályuk körében rájuk váró feladatokról. A következő napot a honvédelem kapta, méghozzá az ország egyik legelitebb katonai alakulata, a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár jóvoltából.

– A polgárőrség számára egyaránt fontos az ország belső és külső biztonsága, s nem titkolt célunk az azt biztosító rendőrség, illetve honvédség népszerűsítése is. Az utóbbit képviselve jelen voltak a zalaegerszegi toborzóiroda munkatársai, s az idén is elfogadta meghívásunkat a magyar honvédség krémje, a különleges rendeltetésű dandár, amelynek missziókat megjárt jó kiállású, fizikálisan és mentálisan topon lévő, nagy szakmai tudású katonái – láttukra egy pillanatra elállt a fiatalok lélegzete – a legmodernebb fegyverekkel a kezükben példaképpé, mintává válhatnak az ifjak előtt. Ők, a gyakorlatokba bevonva az ifjakat, valóban hitelesen mutathatják be a könnyűnek nem mondható hivatás szépségeit, s tehetik vonzóvá a fiatalok előtt – magyarázta Horváth Róbert.

AZ ORFK magas beosztású tisztjei is ellátogattak

Az Országos Rendőr-főkapitányság magas rangú és beosztású tisztjei is leutaztak Budapestről Gyenesdiásra. Németh Ágnes ezredes, rendőrségi főtanácsos, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője a fiatalokat fenyegető veszélyekről, a bűncselekmények megelőzésének lehetőségeiről tartott előadást, Bendik László alezredes, rendőrségi főtanácsos, az ORFK személy­ügyi főigazgatóság humánigazgatási szolgálat osztályvezetője a rendőri életpályát vázolta fel.

– Fontos számunkra a fiatal polgárőrök tájékoztatása, hírvivőként számíthatunk rájuk a rendőrség és az ifjúság között – fogalmazott a bűnmegelőzési osztályvezető. – Nemcsak közvetítik az információkat, hanem kellően felkészítve felismerik a bűncselekményeket, az azokra utaló jeleket, segíthetik megóvni korosztályukat attól, hogy áldozattá váljanak. Sokat segítenek már azzal is, ha felhívják a figyelmet az internetfüggőség veszélyeire, sokan nem is gondolnák, hogy már a posztolt képekkel milyen sok visszaélésre alkalmas információt adnak meg magukról – még tartózkodási helyük GPS-koordinátáit is, s az is hasznos, ha elmondják, hogy egy-egy csábító ajánlat esetén miként ellenőrizzék le annak valóságtartalmát.

– Két szempontból is fontos volt számunkra, hogy találkozzunk az ifjú polgárőrökkel – így Bendik László alezredes. – A civil szervezet által olyan helyekre is eljut az információ, ahova a rendőrség nem ér el, ahol másként fogadják a közülük valók tanácsait, mint a hatóság instrukcióit, s azok is megnyílnak előttük, akik az egyenruhásokat látva tartózkodóak. Másrészt a fiatal polgárőrök jó utánpótlásbázist jelentenek a rendőrségnek, ugyanis e civil szervezethez eleve azok csatlakoznak, akiknek fontos a rend, a közbiztonság, a rendőrséggel közös szolgálatoknak köszönhetően pedig már nem idegen számukra a testület, tapasztalják, mennyire fontos a munkájuk, s rengeteg pozitív visszajelzést kaphatnak róla.

Megyénk fiataljai a táborban

Úgy tűnik, a rendőri hivatás népszerűsítése nem is maradt hatás nélkül, a 17 éves zalaegerszegi Koncz Tamás, az Ady-iskola diákja ugyanis elárulta, számára vonzó a rendőri hivatás, s nem elképzelhetetlen, hogy ezt a pályát választja.

– A tábori programok közül a „kommandósok” bemutatója, a harcászati feladatok és a fegyverekkel való ismerkedés ragadott meg a legjobban. Örültem, hogy megismerkedhettünk az önvédelmi és a különleges, erősítésre alkalmas sportokkal, de a rend és a fegyelem is kedvemre való volt – állította Tamás.

A szakmai képzés mellett a fiatalok erőnlétének fejlesztésére is gondot fordított a tábor vezetése, a napi három edzés első hallásra soknak tűnhet, mégis a 21 órakor kezdődött TRX foglalkozás is népszerűvé vált.

A táborban Zala megyét Koncz Tamással együtt a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület öt fiatalja képviselte. Mindannyian középiskolásként, az 50 órás közösségi szolgálat keretében csatlakoztak a polgárőrséghez. Farkas Patrik, a Deák-szakközépiskola diákja nem véletlenül választotta a Rendértet, hiszen szülei is a civil szervezet tagja. Patrik megjegyezte: a rend és a fegyelem mellett is lehetőségük volt a kikapcsolódásra, szimpatikus volt számára, hogy diákként is felnőtt számba vették, s minden búját-baját megbeszélhette a közösséggel. A bocföldei Vizsi Árpád érdeklődését nem véletlen, hogy a bemutatott katonai gépjárművek csigázták fel a legjobban, hiszen a Munkácsy-szakközépiskola közlekedésgépész ágazatán tanul, s már annak is előre örült, hogy lehetőségük lesz bekapcsolódni a katonai fakultáció munkájába is. Bármilyen hihetetlennek tűnik, számára a reggeli edzés a korán kelés ellenére még a strandolásnál is jobban tetszett. Tóth Konrád a Ganz-szakközépiskola rendészeti ágazatának végzős tanulója, de továbbra is diák marad, tervei szerint ugyanis folytatja tanulmányait. Ő már tavaly is részt vett a táborban, mint elmondta, akkor és most is rengeteg olyan információval gazdagodott – például az internetes átverésekkel kapcsolatban –, amelyek révén segíteni tud társainak, sőt a környezetében élő felnőtteknek is, hogy ne váljanak áldozattá.

– Fiatalos, pörgős, dinamikus volt a hét, nem unatkoztunk egy percet sem – summázta a kurzust a 22 éves Holdosi Gellért tánczenész, dalszövegíró, aki társaihoz hasonlóan szintén ifjú polgárőrként, diákkorában kezdte pályafutását a civil szervezetben. Ő sem első ízben táborozott hasonszőrűekkel, sőt, ha lehet, jövőre is jelentkezik, mert minden év egy kicsit más, a programok egyre izgalmasabbak, a harcművészet, az önvédelmi sportok újabb és újabb ágaival ismerkedhetnek meg. – Kapcsolatépítésre is kiváló lehetőséget nyújtott a tábor – tette hozzá Gellért –, hiszen az ország szinte minden részéről érkeztek fiatalok. Átadjuk egymásnak tapasztalatainkat, módszereinket, sokak közt életre szóló barátság szövődik…